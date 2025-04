Hamas je v četrtek zavrnil najnovejši izraelski predlog za prekinitev ognja v Gazi, saj ta ne vključuje določb o končanju vojne in umiku izraelske vojske iz enklave, je sporočil visoki predstavnik palestinskega islamističnega gibanja. Dodal je, da si skupina prizadeva za celovit dogovor, izmenjavo vseh ujetnikov naenkrat in konec vojne.

Pomembnejši poudarki dneva:



8.22 V ameriškem napadu na pristanišče v Jemnu več kot 30 mrtvih

7.50 Hamas zavrnil najnovejši izraelski predlog premirja

V ameriškem napadu na pristanišče Ras Isa v Jemnu je bilo ubitih najmanj 38 ljudi, več kot sto pa ranjenih, so danes sporočili tamkajšnji hutijevci. Ameriška vojska je pred tem sporočila, da je v napadu uničila za hutijevce ključni terminal za oskrbo z gorivom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Foto: Reuters "38 delavcev in uslužbencev je bilo ubitih, 102 druga pa sta bila ranjena," je ob sklicevanju na zdravstvene vire v mestu Hodejda poročala hutijevska televizija Al Masira. Med ubitimi naj bi bili tudi reševalci.

"Ameriške sile so ukrepale, da bi odpravile ta vir goriva za teroriste hutijevce, ki jih podpira Iran, in jih prikrajšale za nezakonite prihodke, ki že več kot deset let financirajo njihova prizadevanja," pa je sporočilo osrednje poveljstvo ameriške vojske.

Napad na pristanišče Ras Isa predstavlja enega najbolj smrtonosnih ameriških napadov na Jemen, odkar so ZDA sredi marca okrepile napade na položaje hutijevcev. Ti namreč iz solidarnosti s Palestinci v Gazi z napadi ovirajo pomorski promet ob obalah Jemna, obenem pa izvajajo napade na ameriško mornarico na območju.

Skupina od začetka trenutne izraelske agresije v Gazi občasno z raketami cilja tudi Izrael, katerega tesna zaveznica so ZDA. Izraelska vojska je danes sporočila, da je prestregla še eno raketo iz Jemna.

Po navedbah Hamasa je Izrael v predlogu zahteval izpustitev desetih še živečih izraelskih talcev v zameno za 1.231 palestinskih zapornikov. Ob tem je gibanje pozval k razorožitvi, obljubil pa naj bi tudi konec oviranja dostopa humanitarne pomoči.

"Delne sporazume (izraelski premier) Benjamin Netanjahu uporablja kot krinko za svojo politično agendo (...), ne bomo sodelovali pri tej politiki," je v televizijski izjavi dejal glavni pogajalec Hamasa Halil al Haja.

Dodal je, da si skupina prizadeva za "celovit dogovor", ki bi vključeval izmenjavo ujetnikov "v enem paketu" v zameno za ustavitev vojne, umik izraelskih sil iz Gaze in začetek obnove, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pred tem je bilo v četrtek v izraelskih napadih na razseljene v Gazi ubitih najmanj 37 ljudi. Prebivalci se ob tem spopadajo s hudim pomanjkanjem, saj Izrael od 2. marca blokira dostop humanitarne pomoči v enklavo.