Palestina se bo prvič v zgodovini udeležila lepotnega tekmovanja Miss Universe. Državo bo na 74. izboru za Miss Universe, ki bo novembra potekal v Pak Kretu na Tajskem, zastopala manekenka Nadeen Ayoub.

27-letna lepotica Nadeen Ayoub, ki bo na tekmovanju predstavljala Palestino, se je s sporočilom že oglasila na svojem Instagram profilu: "V čast mi je, da lahko sporočim, da bo Palestina prvič doslej zastopana na izboru za Miss Universe. Na oder Miss Universe ne stopim le z nazivom, ampak z resnico," je zapisala predstavnica Palestine.

"Medtem ko Palestina preživlja srce parajočo krizo, zlasti v Gazi, nosim glas ljudstva, ki ne želi biti utišan. Predstavljam vsako palestinsko žensko in otroka, čigar moč mora svet videti. Smo več kot le naše trpljenje – smo odpornost, upanje in srce domovine, ki živi skozi nas," je še dodala.

Živi v Dubaju in je dejavna na področju izobraževanja in podjetništva

27-letna Nadeen Ayoub trenutno živi v Dubaju ter je fitnes trenerka in svetovalka za prehrano, je poročal ArabNews. V manekenskih vodah ni neznanka, saj je v svetu lepotnih tekmovanj že dosegla nekatere opazne uspehe. Leta 2022 je na tekmovanju Miss Earth v Manili osvojila trak za Miss Earth Water, bila pa je tudi prva ženska, ki je na tem tekmovanju zastopala Palestino.

Tekmovanje Miss Earth velja za enega od štirih največjih lepotnih tekmovanj na svetu, skupaj z Miss World, Miss Universe in Miss International.

Ayoub, ki ji na Instagramu sledi okoli 1,1 milijona ljudi, je bila letos okronana za Miss Palestine. Poleg aktivnega vključevanja v svetu mode in lepote pa je aktivna tudi na področju izobraževanja. Je ustanoviteljica Olive Green Academy, šole za ustvarjanje vsebin, ki združuje trajnost z umetno inteligenco s ciljem ponuditi inovativen pristop k izobraževanju in digitalni ustvarjalnosti.

Zakaj Palestina še ni tekmovala na lepotnem tekmovanju Miss Universe?

Palestina do danes še na omenjenem tekmovanju Miss Universe ni nastopila predvsem zato, ker ni bilo nacionalne organizacije, ki bi kupila potrebno franšizo in omogočila uradno sodelovanje na tekmovanju. Poleg tega administrativnega razloga so pomembno vlogo igrale tudi politična situacija in vojne razmere v Palestini in Gazi.

Čeprav je Ayoub že leta 2022 tekmovala na tekmovanju za Miss Earth in postala prva Palestinka na enem od večjih mednarodnih lepotnih tekmovanj, je pojasnila, da se je takrat nameravala prijaviti na Miss Universe, a je prijavo preložila, ker, kot je dejala takrat, "ni želela oditi, medtem ko se dogaja genocid", pri čemer je imela v mislih vojno v Gazi, in dodala, da se ne želi izpostavljati, medtem ko njeno ljudstvo doživlja trpljenje in uničenje.

Letos se bo izbora Miss Universe vendarle udeležila in zastopala svojo državo. Izbor bo potekal 21. novembra v Pak Kretu na Tajskem, Palestina pa bo ena od držav oziroma kategorij, ki bodo na tekmovanju debitirale, skupaj s Savdsko Arabijo in Latinoameričankami. Zadnje so nova kategorija na izboru, ki je nastala iz resničnostnega šova Miss Universe Latina. Cilj šova je bil izbrati predstavnico latinskoameriške skupnosti v Združenih državah Amerike, to pa je postala Yamilex Hernández (izvirno iz Dominikanske republike, ki živi v New Jerseyju), ki bo to kategorijo predstavljala tudi na svetovnem odru.