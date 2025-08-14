Plemenito dejanje Gorana Dragića

Nekdanji slovenski košarkarski velemojster Goran Dragić je v okviru svoje fundacije, Fundacije Gorana Dragića, in v sodelovanju s fundacijo Orphaned Starfish skupaj s svojo izbranko Greice Murphy odprl prvo košarkarsko igrišče na območju Maasai Mara v Keniji.

Nekdanji slovenski as je po koncu svoje košarkarske poti velik del življenja namenil tudi dobrodelnosti v okviru svoje fundacije. "Bil sem tudi del fundacije Starfish, s katero smo gradili šolske centre za otroke, ki so bili ugrabljeni ali nimajo staršev. Bil sem v Panami, zdaj gremo v Kenijo, tam bomo odprli šolo in tudi igrišče, nekaj je donirala tudi moja fundacija," je že v začetku julija v okviru kampa Gorana Dragića v Laškem povedal nekdanji član Miami Heat.

Dragić se te dni mudi v Keniji, kjer vestno objavlja utrinke s potovanja. Z družino se je med drugim mudil na safariju, zdaj pa je "odprl" tudi prvo košarkarsko igrišče na območju Maasai Mara, velikega narodnega rezervata divjadi v okrožju Narok, zahodno od Nairobija v Keniji, je razkril na Instagramu.

