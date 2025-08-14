Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. Sp.

Četrtek,
14. 8. 2025,
15.50

Goran Dragić

Četrtek, 14. 8. 2025, 15.50

31 minut

Plemenito dejanje Gorana Dragića

R. Sp.

Goran Dragić | Foto STA

Foto: STA

Nekdanji slovenski košarkarski velemojster Goran Dragić je v okviru svoje fundacije, Fundacije Gorana Dragića, in v sodelovanju s fundacijo Orphaned Starfish skupaj s svojo izbranko Greice Murphy odprl prvo košarkarsko igrišče na območju Maasai Mara v Keniji.

Nekdanji slovenski as je po koncu svoje košarkarske poti velik del življenja namenil tudi dobrodelnosti v okviru svoje fundacije. "Bil sem tudi del fundacije Starfish, s katero smo gradili šolske centre za otroke, ki so bili ugrabljeni ali nimajo staršev. Bil sem v Panami, zdaj gremo v Kenijo, tam bomo odprli šolo in tudi igrišče, nekaj je donirala tudi moja fundacija," je že v začetku julija v okviru kampa Gorana Dragića v Laškem povedal nekdanji član Miami Heat.

Dragić se te dni mudi v Keniji, kjer vestno objavlja utrinke s potovanja. Z družino se je med drugim mudil na safariju, zdaj pa je "odprl" tudi prvo košarkarsko igrišče na območju Maasai Mara, velikega narodnega rezervata divjadi v okrožju Narok, zahodno od Nairobija v Keniji, je razkril na Instagramu. 

Kenija Greice Murphy Goran Dragić
