STA

Ponedeljek,
13. 10. 2025,
9.51

Filmskemu ustvarjalcu Marku Pircu v Milanu priznanje za dokumentarni film o Goranu Dragiću

STA

Režiserju in producentu Marku Pircu so na 43. mednarodnem festivalu športnega filma v Milanu namenili častno omembo žirije za dokumentarni film Zmaj iz Kosez. Film razkriva človeško plat dolgoletnega igralca lige NBA in kapetana slovenske košarkarske reprezentance Gorana Dragića ob koncu njegove kariere.

"To priznanje potrjuje, da lahko tudi iz Slovenije prihajajo zgodbe, ki dosežejo svetovno občinstvo. Zmaj iz Kosez ni le film o športniku, temveč o človeku, ki z iskrenostjo in srčnostjo navdihuje druge. Hvaležen sem Goranu za zaupanje in ekipi, ki je verjela v vizijo," je ob priznanju za svoj dokumentarni prvenec zapisal Pirc.

Pirc je 34-minutni film ustvaril kot režiser, scenarist in izvršni producent. Zmaj iz Kosez je nastal v produkciji Studio7 Media in koprodukciji Spontanzo, posnet pa je bil v desetih snemalnih dneh na prizoriščih po Ljubljani, v Laškem in Miamiju. Dogajanje spremlja tudi Dragićev poslovilni večer Noč zmaja, kjer so ob košarkarju nastopili številni košarkarski zvezdniki, med drugim Luka Dončić, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Chris Bosh, Igor Kokoškov in Bogdan Bogdanović.

Dokumentarni film je v zadnjem letu prejel že več nagrad na različnih festivalih športnega filma.

Mednarodni festival Sport Movies & TV - FICTS Fest v Milanu velja za finale svetovne serije World FICTS Challenge, ki združuje 21 športnih filmskih festivalov s petih celin in ima 130 držav članic. Pircov film o legendarnem Dragiću je bil nominiran in nagrajen v sekciji dokumentarcev o ekipnih športih. V tekmovalnem programu festivala so filmi razdeljeni v več kategorij.

Pirc je svojo ustvarjalno pot začel iz kulture ekstremnih športov in deskanja na snegu. Kot nekdanji tekmovalec v disciplinah prostega sloga se je v času študija preusmeril v film in razvil vizualni slog, zasnovan na avtentičnosti in gibanju. Ustanovil je produkcijsko hišo Studio7 Media, s katero ustvarja tudi oglaševalske kampanje za slovenska podjetja. Na Slovenskem oglaševalskem festivalu je lani prejel tri zlate nagrade v kategoriji obrtna odličnost.

