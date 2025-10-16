Ena največjih glasbenih zvezd Taylor Swift, ki je nedavno izdala svoj 12. studijski album, The Life of a Showgirl, je v oddaji Good Morning America napovedala izid dokumentarne serije The End of an Era o lanski turneji in posodobljenega koncertnega filma Eras Tour. Prvi dve epizodi serije in film bodo na pretočni platformi Disney+ izšli decembra.

Glasbeničin film z naslovom Taylor Swift: The Eras Tour, ki je izšel leta 2023, velja za enega od najbolj donosnih koncertnih filmov v zgodovini.

Prvi dve epizodi prihajata decembra

Šestdelno dokumentarno serijo The End of an Era pa so napovedali v ameriški informativni oddaji Good Morning America, kjer je glasbenica konec leta 2022 napovedala tudi turnejo The Eras Tour. Prvi dve epizodi serije in dopolnjen koncertni film Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show bodo izšli na Disney+ 12. decembra, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V promocijskem videu, nedavno objavljenem na družbenem omrežju Instagram, je glasbenica povedala, da so na lanski turneji podprli vse rekorde, ki jih lahko prodrejo. "Ostane samo še to, da knjigo zapremo," je dejala. Rekord je podrla tudi s tem, ko je kot prva osemkrat nastopila na londonskem stadionu Wembley v sklopu ene turneje.

Tudi njen novi studijski album že podira rekorde

Z več kot petimi milijoni predhodnih shranitev je njen 12. studijski album The Life of a Showgirl postal tudi največkrat predhodno shranjen album na platformi za pretakanje glasbe Spotify, s tem pa je podrl rekord njenega zadnjega albuma The Tortured Poets Department, je nedavno poročal spletni portal Rolling Stone.

Album vključuje skladbe The Fate of Ophelia, Elizabeth Taylor, Opalite, Father Figure, Eldest Daughter, Ruin The Friendship, Actually Romantic, Wi$h Li$t, Wood, Cancelled!, Honey in The Life of a Showgirl, pri kateri je združila moči s pevsko kolegico Sabrino Carpenter.