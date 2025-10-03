Taylor Swift izdala svoj težko pričakovani novi album: "Melodije so tako nalezljive, da si nanje skoraj jezen"

35-letna popzvezdnica Taylor Swift je izdala svoj težko pričakovani 12. album z naslovom The Life of a Showgirl, ki je izšel ob 3. uri po našem času. Njen novi studijski album, ki ga je zvezdnica ustvarila s pomočjo znanih imen iz sveta glasbe, je mešanica popa in literarnih balad.

Glasbena zvezdnica Taylor Swift je izdala svoj 12. album z naslovom The Life of a Showgirl, na katerem je mogoče najti 12 pesmi: poleg pesmi The Life of a Showgirl, pri kateri je moči združila z vpenjajočo se zvezdo Sabrino Carpenter, so tu še The Fate of Ophelia, Actually Romantic, Elizabeth Taylor, Opalite, Father Figure, Eldest Daughter, Ruin The Friendship, Wi$h Li$t, Wood, Cancelled! in Honey.

"Ne morem vam povedati, kako ponosna sem, da lahko to delim z vami, album, ki se preprosto zdi tako pravi. Za vedno se zahvaljujem svojima mentorjema in prijateljema Maxu in Shellbacku, ki sta mi pomagala naslikati ta avtoportret," je v objavi na Instagramu zapisala Taylor Swift in dodala: "Če se vam je velika predstava zdela nora, bi morda morali priti in pogledati za zaveso ..."

Taylor je pri albumu sodelovala s priznanima producentoma

Pri ustvarjanju albuma je Taylor sodelovala s priznanima in preverjenima švedskima producentoma, ki sta se podpisala že pod številne uspešnice, in sicer Maxom Martinom (s pravim imenom Karl Martin Sandberg) in Shellbackom (Karl Johan Schuster). Producenta sta tudi edina sodelavca zvezdnice, s katerima je sodelovala na novem albumu.

Šveda sta se podpisala tudi pod njene številne radijske uspešnice, kot so Shake It Off, Blank Space, I Knew You Were Trouble in 22. Prav zaradi sodelovanja s priznanima glasbenikoma in producentoma so se oboževalci in kritiki nadejali albuma in pesmi, ki bodo v prihodnosti postale uspešnice.

Tudi zaročenec Taylor Swift, športnik Travis Kelce, je med njenim gostovanjem njegovem podcastu New Heights avgusta 12 novih pesmi že označil za "uspešnice". "Imel sem srečo, da sem slišal prav vsako pesem, zato vem, da bodo vse pesmi uspešnice. Je veliko bolj optimistična in veliko bolj zabavna pop plošča. Mislim, da je to popoln preobrat za 180 stopinj v primerjavi s številnimi pesmimi na albumu The Tortured Poets Department," je po predhodnem poslušanja albuma dejal njen zaročenec.

Album dolg 42 minut

Album, na katerem najdemo mešanico popa in lahkotnih balad, je dolg 42 minut. "Glasba se popolnoma ujema s tem, kakšno je moje življenje. Melodije so tako nalezljive, da si nanje skoraj jezen, in besedila, ki so prav tako živahna, a hkrati ostra, osredotočena in popolnoma namerna," je o albumu pred izdajo dejala zvezdnica in dodala, da je to albumski izdelek, ki ga je želela posneti in izdati že dolgo časa.

Zvezdničin novi album sledi albumu The Tortured Poets Department iz leta 2024 in uspešni turneji Eras.

Novi album je ameriška pop zvezdnica avgusta napovedala v podkastu svojega fanta, igralca ameriškega nogometa Travisa Kelceja. Kratek posnetek iz podkasta New Heights, ki ga Kelce vodi skupaj z bratom in nekdanjim igralcem NFL Jasonom, je objavila na Instagramu. Posnetek prikazuje pevko, kako iz aktovke vzame kopijo albuma, ki ima zamegljeno platnico. "To je moj popolnoma novi album," je takrat povedala.