Četrtek, 9. 10. 2025, 18.30
12 minut
Nasledil bo Steva Kerra
Erik Spoolstra bo novi selektor košarkarjev ZDA
Vodstvo ameriške košarkarske zveze je po poročanju mreže ESPN za novega selektorja ameriške moške reprezentance izbralo dolgoletnega glavnega trenerja ekipe Miami Heat in dozdajšnjega pomočnika v reprezentanci, Erika Spoelstro.
Erik Spoelsta bo po pisanju Shamsa Charanie iz mreže ESPN nasledil Steva Kerra in ameriško reprezentanco vodil na svetovnem prvenstvu 2027 in olimpijskih igrah leta 2028 v Los Angelesu, kjer bo za ZD štela samo zlata kolajna. Spoelstra je bil v Kerrovem strokovnem štabu, kot pomočnik je na prejšnjih olimpijskih igrah že osvojil zlato.
Za Spoelstro se je odločil športni direktor ameriške reprezentance Grant Hill. Američani so tudi v prejšnjih letih dozdajšnjega pomočnika povzdignili v selektorja (Kerr je bil pred tem pomočnik Gregga Popovicha). Spoelstra je z Miami Heat dvakrat osvojil šampionski prstan v ligi NBA in ekipo šestkrat popeljal v veliki finale. Je trener s trenutno najdaljšim stažem v NBA, saj Miami vodi od leta 2008, predvsem pa je bil deset let pomočnik.