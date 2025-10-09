Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Četrtek,
9. 10. 2025,
18.30

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Steve Kerr ameriška košarkarska reprezentanca Miami Heat Erik Spoelstra

Četrtek, 9. 10. 2025, 18.30

12 minut

Nasledil bo Steva Kerra

Erik Spoolstra bo novi selektor košarkarjev ZDA

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Erik Spoelstra | Erik Spoelstra je v Miamiju vodil tudi Gorana Dragića. | Foto Guliverimage

Erik Spoelstra je v Miamiju vodil tudi Gorana Dragića.

Foto: Guliverimage

Vodstvo ameriške košarkarske zveze je po poročanju mreže ESPN za novega selektorja ameriške moške reprezentance izbralo dolgoletnega glavnega trenerja ekipe Miami Heat in dozdajšnjega pomočnika v reprezentanci, Erika Spoelstro.

LeBron James Los Angeles Lakers
Sportal LeBron James nas je potegnil za nos

Erik Spoelsta bo po pisanju Shamsa Charanie iz mreže ESPN nasledil Steva Kerra in ameriško reprezentanco vodil na svetovnem prvenstvu 2027 in olimpijskih igrah leta 2028 v Los Angelesu, kjer bo za ZD štela samo zlata kolajna. Spoelstra je bil v Kerrovem strokovnem štabu, kot pomočnik je na prejšnjih olimpijskih igrah že osvojil zlato. 

Za Spoelstro se je odločil športni direktor ameriške reprezentance Grant Hill. Američani so tudi v prejšnjih letih dozdajšnjega pomočnika povzdignili v selektorja (Kerr je bil pred tem pomočnik Gregga Popovicha). Spoelstra je z Miami Heat dvakrat osvojil šampionski prstan v ligi NBA in ekipo šestkrat popeljal v veliki finale. Je trener s trenutno najdaljšim stažem v NBA, saj Miami vodi od leta 2008, predvsem pa je bil deset let pomočnik.

Luka Dončić
Sportal Dončić s posebno aktivnostjo razveselil soigralce, James ne skriva ponosa
Steve Kerr ameriška košarkarska reprezentanca Miami Heat Erik Spoelstra
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.