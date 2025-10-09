Vodstvo ameriške košarkarske zveze je po poročanju mreže ESPN za novega selektorja ameriške moške reprezentance izbralo dolgoletnega glavnega trenerja ekipe Miami Heat in dozdajšnjega pomočnika v reprezentanci, Erika Spoelstro.

Erik Spoelsta bo po pisanju Shamsa Charanie iz mreže ESPN nasledil Steva Kerra in ameriško reprezentanco vodil na svetovnem prvenstvu 2027 in olimpijskih igrah leta 2028 v Los Angelesu, kjer bo za ZD štela samo zlata kolajna. Spoelstra je bil v Kerrovem strokovnem štabu, kot pomočnik je na prejšnjih olimpijskih igrah že osvojil zlato.

Za Spoelstro se je odločil športni direktor ameriške reprezentance Grant Hill. Američani so tudi v prejšnjih letih dozdajšnjega pomočnika povzdignili v selektorja (Kerr je bil pred tem pomočnik Gregga Popovicha). Spoelstra je z Miami Heat dvakrat osvojil šampionski prstan v ligi NBA in ekipo šestkrat popeljal v veliki finale. Je trener s trenutno najdaljšim stažem v NBA, saj Miami vodi od leta 2008, predvsem pa je bil deset let pomočnik.