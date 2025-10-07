LeBron James nas je potegnil za nos

LeBron James z napovedjo, da po tej sezoni končuje kariero? Ne, te odločitve še ni sprejel. Kot smo si kar mislili, nas je pošteno potegnil za nos. Gre le za oglasno kampanjo za znamko konjaka.

Bo tako kot Anže Kopitar napovedal svojo zadnjo sezono? Tako je marsikdo mislil, ko je LeBron James v ponedeljek oznanil, da bo v torek opoldne oznanil veliko odločitev. Pri 41 letih namreč v dresu Los Angeles Lakers začenja svojo že 23. sezono v ligi NBA, kolikor jih ni odigral še nihče. Ponedeljkova LeBronova napoved pred družabnih omrežij je marsikoga presenetila, saj je nedavno na začetku priprav z Lakers dejal, da odločitve o nadaljevanju ali koncu kariere še ni sprejel. In izkazalo se je, da je res še ni. LeBron nas je potegnil za nos. Šlo je le za napovednik oglasa za znamko konjaka Hennessy. In tega je podjetje objavilo že uro pred opoldnevom. James se je odzval brez besed: "😉😜👑" Dobro nas je!