Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Torek,
7. 10. 2025,
17.15

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
LeBron James

Torek, 7. 10. 2025, 17.15

1 minuta

Odločitev o koncu kariere?

LeBron James nas je potegnil za nos

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
LeBron James Los Angeles Lakers | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

LeBron James z napovedjo, da po tej sezoni končuje kariero? Ne, te odločitve še ni sprejel. Kot smo si kar mislili, nas je pošteno potegnil za nos. Gre le za oglasno kampanjo za znamko konjaka.

LeBron James
Sportal Skrivnostna objava LeBrona Jamesa. Je to konec?

Bo tako kot Anže Kopitar napovedal svojo zadnjo sezono? Tako je marsikdo mislil, ko je LeBron James v ponedeljek oznanil, da bo v torek opoldne oznanil veliko odločitev. Pri 41 letih namreč v dresu Los Angeles Lakers začenja svojo že 23. sezono v ligi NBA, kolikor jih ni odigral še nihče. Ponedeljkova LeBronova napoved pred družabnih omrežij je marsikoga presenetila, saj je nedavno na začetku priprav z Lakers dejal, da odločitve o nadaljevanju ali koncu kariere še ni sprejel. In izkazalo se je, da je res še ni. LeBron nas je potegnil za nos. Šlo je le za napovednik oglasa za znamko konjaka Hennessy. In tega je podjetje objavilo že uro pred opoldnevom. James se je odzval brez besed: "😉😜👑" Dobro nas je!

LeBron James
Sportal Kaj se kuha v ozadju? LeBron sprožil eksplozijo v košarkarskem svetu.
LeBron James Los Angeles Lakers
Sportal Trije razlogi, da bo LeBron James odigral 23. sezono, tudi Luka Dončič
Luka Dončić
Sportal Luka Dončić v Los Angelesu obrnil nov list: "Ni bilo enostavno"
LeBron James
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.