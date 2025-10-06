Leta 2010 je LeBron James spektakularno, v posebni oddaji Odločitev (The Decision) na televizijski mreži ESPN, sporočil, da bo kariero po poteku pogodbe s Clevelandom nadaljeval v Miamiju. Danes je zato na spletu med košarkarskimi navdušenci zavrelo, ko je 40-letni veteran, soigralec Luke Dončića pri Los Angeles Kings, najavil video z naslovom "Druga odločitev" oziroma "odločitev vseh odločitev". Več bo znano jutri, navijači pa se sprašujejo, ali bo sporočil, da končuje kariero.

LeBron James je danes namignil na "Drugo odločitev", kar je povsem zmedlo košarkarski svet. Bo jutri povedal, da končuje kariero? Se seli v kakšen drug klub? Ali gre le za kakšno reklamno kampanjo? Še najverjetneje je, da bo naznanil svojo zadnjo sezono v ligi NBA.

The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. 🫡👑 #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25 — LeBron James (@KingJames) October 6, 2025

Jasno je nekaj, James ni prost igralec, letos poleti je izkoristil t. i. igralčevo opcijo in pogodbo z LA Lakers podaljšal še za eno sezono v zameno za 52,6 milijona ameriških dolarjev. Po sezoni 2025/26, če se ne upokoji, pa bo spet prost igralec, ki bo lahko prestopil v katero koli ekipo v ligi NBA.

