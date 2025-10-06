Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Ponedeljek,
6. 10. 2025,
21.40

Los Angeles Lakers LeBron James

Ponedeljek, 6. 10. 2025, 21.40

Je to slovo? LeBron James s skrivnostno najavo zakuril splet

LeBron James | Kaj bo jutri povedal LeBron James? | Foto Guliverimage

Kaj bo jutri povedal LeBron James?

Foto: Guliverimage

Leta 2010 je LeBron James spektakularno, v posebni oddaji Odločitev (The Decision) na televizijski mreži ESPN, sporočil, da bo kariero po poteku pogodbe s Clevelandom nadaljeval v Miamiju. Danes je zato na spletu med košarkarskimi navdušenci zavrelo, ko je 40-letni veteran, soigralec Luke Dončića pri Los Angeles Kings, najavil video z naslovom "Druga odločitev" oziroma "odločitev vseh odločitev". Več bo znano jutri, navijači pa se sprašujejo, ali bo sporočil, da končuje kariero.

LeBron James je danes namignil na "Drugo odločitev", kar je povsem zmedlo košarkarski svet. Bo jutri povedal, da končuje kariero? Se seli v kakšen drug klub? Ali gre le za kakšno reklamno kampanjo? Še najverjetneje je, da bo naznanil svojo zadnjo sezono v ligi NBA.

Jasno je nekaj, James ni prost igralec, letos poleti je izkoristil t. i. igralčevo opcijo in pogodbo z LA Lakers podaljšal še za eno sezono v zameno za 52,6 milijona ameriških dolarjev. Po sezoni 2025/26, če se ne upokoji, pa bo spet prost igralec, ki bo lahko prestopil v katero koli ekipo v ligi NBA.

