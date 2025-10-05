Brez Luke Dončića, a tudi ''ameriškega brata'' Gorana Dragića?

Košarkarji Los Angeles Lakers bodo v noči na ponedeljek odigrali drugo pripravljalno tekmo pred začetkom nove sezone lige NBA. Gostovali bodo v San Franciscu pri Golden Statu, trener JJ Redick pa znova ne bo poslal na parket Luke Dončića. Najverjetneje bo znova manjkal tudi drugi največji zvezdnik ekipe LeBron James. Tudi Warriorsi morda ne bodo zaigrali v najmočnejši postavi, saj je vprašljiv nastop Jimmyja Butlerja. Strateg Jezernikov je spregovoril o tem, kdaj bi se lahko Dončić in James vrnila na parket.

Prva pripravljalna tekma LA Lakers ni navdušila navijačev. Jezerniki so brez peterice košarkarjev doživeli prepričljiv poraz proti Phoenixu (81:103). Manjkali so Luka Dončić, LeBron James, Marcus Smart, Maxi Kleber in Adou Thiero, 26-letni Slovenec pa je bil edini, ki srečanja ni izpustil zaradi zdravstvenih težav.

Dončić bo znova obsedel na klopi

JJ Redick tudi na drugi pripravljalni tekmi ne bo poslal na parket 26-letnega Slovenca. Foto: Reuters Strokovno vodstvo je ocenilo, da si po napornem igranju za Slovenijo na nedavnem EuroBasketu zasluži še malce počitka. Dončić, najboljši strelec evropskega prvenstva, bo tako, čeprav je željan nastopov in igranja košarke, še malce počival.

Soigralce bo spremljal zgolj s klopi tudi na naslednji pripravljalni tekmi, ki bo v noči na ponedeljek po slovenskem času potekala v San Franciscu. Lakersi se bodo pomerili z Golden Statom, za katerega bo to prva pripravljalna tekma v tem obdobju. V dvorani Chase Center najverjetneje poleg Dončića pri Lakersih ne bo niti LeBrona Jamesa, ki vstopa v rekordno 23. zaporedno sezono lige NBA in okreva po manjši poškodbi živca. "Kot trener si želiš, da bi bila oba na parketu, a to je pač realnost. Z obema želimo biti pametni," noče Redick pretirano tvegati.

Luka Dončić in LeBron James bi lahko prvič v pripravljalnem obdobju združila moči prihodnji teden na domači tekmi z Golden Statom. Foto: Guliverimage

"Gre za dve različni situaciji, a ju bomo obravnavali na enak način. Luka bo igral v predsezoni. Glede na njegovo delovno obremenitev med poletjem je bilo smiselno, da ga malce umaknemo. Fizično in psihično je v odličnem stanju, zato bomo naslednji teden izkoristili za to, da ohrani dobro telesno pripravljenost in energijo," bi tako lahko Dončić prvič v pripravljalnem obdobju zaigral prihodnji teden na domačem parketu v mestu angelov proti Golden Statu.

Seznam preostalih pripravljalnih tekem LA Lakers: LA Lakers – Golden State Warriors (6. oktober ob 2.30)*

LA Lakers – Golden State Warriors (13. oktober ob 2.30)

LA Lakers – Phoenix Suns (15. oktober ob 4.00)

LA Lakers – Dallas Mavericks (16. oktober ob 4.30)

LA Lakers – Sacramento Kings (18. oktober ob 4.30)*



*Luka Dončić ne bo igral na tej tekmi

Butler si je poškodoval gleženj

Jimmy Butler je izpustil zadnja treninga Bojevnikov. Foto: Reuters Prav lahko pa se zgodi, da bo pripravljalni spektakel v San Franciscu v noči na ponedeljek minil tudi brez nastopa domačega zvezdnika Jimmyja Butlerja. Nastop 36-letnega Američana, ki je pred prihodom v Kalifornijo izstopal v dresu Miamija, kjer je zgradil imeniten odnos z Goranom Dragićem in se v šali oklical za njegovega ''ameriškega brata'', je zaradi poškodbe gležnja pod vprašajem.

Butler je izpustil zadnja dva treninga Bojevnikov. Pred dnevi si je zvil gleženj, tako da bo trener Steve Kerr o njegovem morebitnem nastopu še premislil. Že pred tem je dal vedeti, kako bodo največji asi moštva, ki so vsi že globoko vstopili v četrto desetletje, poleg Butlerja sta to še Stephen Curry in Draymond Green, proti Lakersom na parketu prebili le okrog 15 minut. Vsak izmed njih.

Kaj zmoreta v napadu Ayton in Vanderbilt?

Jezerniki bodo tako v San Franciscu znova močno oslabljeni. Proti Phoenixu se brez Dončića in Jamesa niso znašli. Niso bili uigrani, imeli so skromen odstotek meta iz igre, ta je bil manjši od 32 odstotkov, zelo majhno število asistenc (10) in zadetih točk iz protinapadov (6). A v taboru Lakersov si zaradi tega ne belijo glave. Pripravljalno obdobje je namenjeno ravno temu, da se bolje uigrajo in kar najboljše pripravijo na zahtevno sezono, ki se bo začela čez slabe tri tedne ravno proti Golden Statu.

DeAndre Ayton proti Phoenixu sploh ni dosegel koša iz igre. Tekmo je končal z zgolj eno doseženo točko. Foto: Guliverimage

Proti Phoenixu niso prepričali v napadu, dosegli majhno število točk, tokrat pa bodo ljubitelji košarke z zanimanjem spremljali, ali lahko novopečeni prvi center Jezernikov Deandre Ayton in Jarred Vandebilt pokažeta več v napadu. Golden State bo v novo sezono vstopil tudi z Jonathanom Kumingo, s katerim so našli skupni jezik in dosegli dogovor o podaljšanju pogodbe.

Liga NBA, pripravljalne tekme: