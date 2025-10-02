Luka Dončić je pripravljen na svojo prvo popolno sezono v ligi NBA kot član slovitih Los Angeles Lakers. Ti z izjemnim Ljubljančanom odkrito ciljajo na naslov prvaka, glavni trener Jezernikov JJ Redick pa je razkril tri ključne točke, kako izpolniti zastavljeni cilj. V ameriških medijih poteka tudi živahna razprava o začetni peterki ekipe. Večinsko mnenje je, da bo ta glede na prejšnjo sezono doživela eno samo spremembo.

Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so že zbrani v klubski bazi in se pripravljajo na novo sezono, ki se bo zanje začela 22. oktobra zjutraj (4.00) s kalifornijskim derbijem z Golden State Warriors v dvorani Crypto.com. Še prej Jezernike čaka šest predsezonskih tekem, prva že v soboto, 4. oktobra, zjutraj po slovenskem času (4.00), ko bodo na domačem parketu pričakali Phoenix Suns.

Pomembna faza uigravanja

Ekipo, ki se ji je februarja letos po šokantni menjavi z Dallas Mavericks pridružil slovenski virtuoz Luka Dončić, so pred novo sezono okrepili Marcus Smart, DeAndre Ayton, Jake LaRavia in Adou Thier. "Vsi bodo pomembni za našo igro, imamo odlične okrepitve, čaka nas predsezona, veselim se igranja z vsemi, z nekaterimi smo bili prej večkrat tekmeci in vesel sem, da smo zdaj soigralci in da bomo igrali skupaj," je pred dnevi o novincih povedal Dončić. Izpostavil je, kako pomembne bodo za moštvo predsezonske priprave, v katerih bo imela ekipa priložnost, da se kar najbolje uigra. "Komunikacija bo pomembna, treba bo preizkusiti stvari v igri, za kar v prejšnji sezoni nismo imeli priložnosti. Zato bo še pomembnejša priprava, da se spoznamo, na treningih lahko grešimo, lahko se učimo in veselim se, da bom spoznal vse nove fante," je povedal Dončić.

JJ Redick razkril tri prioritete ekipe za osvojitev naslova prvaka lige NBA. Foto: Reuters

Trener razkriva ključne prioritete

Prav komunikacija je ena od treh ključnih stvari, ki so LA Lakers pripeljale do naslova prvaka, pa meni tudi glavni trener ekipe JJ Redick. "Letos imamo tri prioritete in samo tri. To so šampionske navade, šampionska komunikacija in šampionska forma," je trener poudaril na nedavnem medijskem dnevu lige NBA. "Do tega ni bližnjic. Do uspeha ni bližnjic. Ni bližnjic, so dobre sezone, odlične sezone ali karkoli že. Tem stvarem moraš biti vsakodnevno predan," je še razkril svojo filozofijo.

Ena sama sprememba v začetni peterki?

Najodmevnejši poletni okrepitvi sta zagotovo center DeAndre Ayton in izkušeni branilec Marcus Smart, ki je znan po svoji nepopustljivi igri v obrambi. Omenjena sta samodejno kandidata za umestitev v začetno peterko Lakersov, a v ameriških medijih poteka živahna razprava o tem, kako bo Redick sestavil svojo udarno ekipo. Večinsko mnenje je, da bo Ayton dobil prednost pred Jaxonom Haysom na poziciji centra, medtem ko naj bi Smart vsaj v začetku sezone v igro prihajal s klopi, saj naj bi imel nekaj prednosti vendarle še Rui Hachimura.

Bo Rui Hachimura zadržal mesto v začetni peterki? Foto: Reuters

"To je trenerjeva odločitev. Vsekakor ni moja," je o tem povedal Hachimura. "Ampak v resnici niti ni tako pomembno, kdo začenja in kdo ne. Štejejo minute igre, to, kdo več časa preživi na parketu. Kar mene zadeva, bom dal vse, kar ekipa pričakuje od mene – je pa tudi res, da smo v zadnjih dveh ali treh letih, ko sem začenjal v prvi peterki, zgradili neko kemijo," je še dodal.

Udarno začetno peterko naj bi tako po pričakovanjih poznavalcev sestavljali Luka Dončić (organizator), Austin Reaves (branilec), LeBron James (krilo), DeAndre Ayton (center) in Rui Hachimura (krilni center).

