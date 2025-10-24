Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
24. 10. 2025,
13.06

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Xabi Alonso Hansi Flick el clasico tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Jan Oblak Jan Oblak Atletico Madrid špansko prvenstvo La Liga Barcelona Real Madrid

Petek, 24. 10. 2025, 13.06

7 minut

Špansko prvenstvo, 10. krog

Udarec za Barcelono pred el clasicom, španska zveza zavrnila pritožbo

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Real Madrid navijači | Real Madrid bo v nedeljo gostil el clasico. | Foto Reuters

Real Madrid bo v nedeljo gostil el clasico.

Foto: Reuters

Deseti krog španskega nogometnega prvenstva bo postregel z največjim derbijem, kar jih premore la liga. V nedeljo ob 16.15 si bosta na stadionu Santiago Bernabeu v el clasicu namreč nasproti stala Real Madrid in Barcelona, ki pa je zaradi suspenza ne bo mogel voditi trener Hansi Flick. Ekipi na lestvici na prvem in drugem mestu trenutno ločita dve točki. Atletico Madrid z Janom Oblakom se bo v ponedeljek skušal pobrati po visokem porazu proti Arsenalu (0:4) na srečanju z Betisom, s katerim sta sicer oba pri 16 točkah.

Branilka naslova v la ligi Barcelona ​​v špansko prestolnico prihaja z dvema točkama zaostanka za svojim hudim tekmecem na vrhu lestvice. To bo prvi el clascico za novega trenerja Reala Xabija Alonsa, ki bo zagotovo veliko stavil na zvezdniškega napadalca Kyliana Mbappeja, ki je v odlični formi. A če sodimo po rezultatih na medsebojnih tekmah v prejšnji sezoni, je Real pred izjemno težko nalogo, saj je četa Hansija Flicka lani dobila vse štiri medsebojne obračune. 

Barcelona je pred el clasicom doživela kar velik udarec, potem ko je Španska nogometna zveza zavrnila njeno pritožbo na rdeči karton Hansija Flicka. Nemški trener bo po izključitvi proti Gironi odslužil eno tekmo prepovedi igranja, pomočnik Marcus Sorg pa bo na Santiagu Bernabeuu na težko pričakovani tekmi španske lige prevzel vodenje ekipe.

Hansi Flick je dobil tekmo prepovedi zaradi dogajanja na obračunu z Girono. | Foto: Reuters Hansi Flick je dobil tekmo prepovedi zaradi dogajanja na obračunu z Girono. Foto: Reuters

Nemški trener je bil izključen, potem ko je od sodnika Jesusa Gila Manzana prejel dva rumena kartona v hitrem zaporedju, najprej zaradi sarkastičnega ploskanja v podaljšku, nato pa še nekaj trenutkov kasneje zaradi protestnega gestikuliranja. Barcelona je trdila, da poročilo "ni ustrezalo dogodku", vendar je disciplinski organ sklenil, da "ni nobenega dokaza", ki bi ovrgel sodnikovo navedbo.

Kakšen je zdravstveni karton obeh ekip? Raul Asencio je v zadnjih minutah tekme proti Juventusu, ki jo je Real dobil z 1:0, prestrašil madridske navijače in igrišče zapustil zaradi bolečin v mišicah, vendar bo nared za srečanje z Barcelono, blizu vrnitve naj bi bil tudi Dean Huijsen, vse bolje in bolje kaže tudi Daniju Carvajalu in Trentu Alexandru-Arnoldu, bo pa manjkal David Alaba. Na drugi strani bo katalonski klub lahko računal na napadalca Ferrana Torresa, ki je nared za vrnitev na igrišče, kot vse kaže, pa bi lahko računal tudi na Andreasa Christensena in Raphinho, zagotovo pa bosta manjkala Dani Olmo in Robert Lewandowski.

Arsenal Atletico Jan Oblak
Sportal Oblakov soigralec opisal razpad sistema

Špansko prvenstvo, 10. krog:

Petek, 24. oktober:

Sobota, 25. oktober:

Nedelja, 26. oktober:

Ponedeljek, 27. oktober:

Lestvica:

Najboljši strelci :

10 – Mbappe (Real)
– Alvarez (Atletico)
– Eyong (Levante), Vinicius Jr. (Real), Muriqi (Mallorca)
– Cucho Hernandez (Betis), Iglesias (Celta), Lewandowski (Barcelona), Romero (Levante), Silva (Elche), Torres (Barcelona), Milla (Espanyol), De Frutos (Rayo Vallecano), Buchanan (Villareal)
...

 
Jan Oblak
Sportal Eksplozija zadetkov v Evropi! PSG zadel sedmico, polom Oblakovih v Londonu.
Dominik Szoboszlai
Sportal Veličasten preobrat Liverpoola, blestela tudi Bayern in Chelsea
Barcelona
Sportal Villarreal in Barcelona 20. decembra ne bosta igrala v Miamiju
Xabi Alonso Hansi Flick el clasico tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Jan Oblak Jan Oblak Atletico Madrid špansko prvenstvo La Liga Barcelona Real Madrid
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.