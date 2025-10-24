Udarec za Barcelono pred el clasicom, španska zveza zavrnila pritožbo

Deseti krog španskega nogometnega prvenstva bo postregel z največjim derbijem, kar jih premore la liga. V nedeljo ob 16.15 si bosta na stadionu Santiago Bernabeu v el clasicu namreč nasproti stala Real Madrid in Barcelona, ki pa je zaradi suspenza ne bo mogel voditi trener Hansi Flick. Ekipi na lestvici na prvem in drugem mestu trenutno ločita dve točki. Atletico Madrid z Janom Oblakom se bo v ponedeljek skušal pobrati po visokem porazu proti Arsenalu (0:4) na srečanju z Betisom, s katerim sta sicer oba pri 16 točkah.

Branilka naslova v la ligi Barcelona ​​v špansko prestolnico prihaja z dvema točkama zaostanka za svojim hudim tekmecem na vrhu lestvice. To bo prvi el clascico za novega trenerja Reala Xabija Alonsa, ki bo zagotovo veliko stavil na zvezdniškega napadalca Kyliana Mbappeja, ki je v odlični formi. A če sodimo po rezultatih na medsebojnih tekmah v prejšnji sezoni, je Real pred izjemno težko nalogo, saj je četa Hansija Flicka lani dobila vse štiri medsebojne obračune.

Barcelona je pred el clasicom doživela kar velik udarec, potem ko je Španska nogometna zveza zavrnila njeno pritožbo na rdeči karton Hansija Flicka. Nemški trener bo po izključitvi proti Gironi odslužil eno tekmo prepovedi igranja, pomočnik Marcus Sorg pa bo na Santiagu Bernabeuu na težko pričakovani tekmi španske lige prevzel vodenje ekipe.

Hansi Flick je dobil tekmo prepovedi zaradi dogajanja na obračunu z Girono. Foto: Reuters

Nemški trener je bil izključen, potem ko je od sodnika Jesusa Gila Manzana prejel dva rumena kartona v hitrem zaporedju, najprej zaradi sarkastičnega ploskanja v podaljšku, nato pa še nekaj trenutkov kasneje zaradi protestnega gestikuliranja. Barcelona je trdila, da poročilo "ni ustrezalo dogodku", vendar je disciplinski organ sklenil, da "ni nobenega dokaza", ki bi ovrgel sodnikovo navedbo.

Kakšen je zdravstveni karton obeh ekip? Raul Asencio je v zadnjih minutah tekme proti Juventusu, ki jo je Real dobil z 1:0, prestrašil madridske navijače in igrišče zapustil zaradi bolečin v mišicah, vendar bo nared za srečanje z Barcelono, blizu vrnitve naj bi bil tudi Dean Huijsen, vse bolje in bolje kaže tudi Daniju Carvajalu in Trentu Alexandru-Arnoldu, bo pa manjkal David Alaba. Na drugi strani bo katalonski klub lahko računal na napadalca Ferrana Torresa, ki je nared za vrnitev na igrišče, kot vse kaže, pa bi lahko računal tudi na Andreasa Christensena in Raphinho, zagotovo pa bosta manjkala Dani Olmo in Robert Lewandowski.

Špansko prvenstvo, 10. krog:

Petek, 24. oktober:

Sobota, 25. oktober:

Nedelja, 26. oktober:

Ponedeljek, 27. oktober:

Lestvica: