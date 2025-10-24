Riera z ostro izjavo o trenerju Shamrock Rovers močno razburil javnost

Nogometaši Celja so v četrtek z 2:0 ugnali Shamrock Rovers in dosegli svojo drugo zmago v konferenčni ligi. A dogajanje je zdaj dobilo še tretji polčas, v glavnih vlogah sta se znašla strateg Celja Albert Riera in trener irske ekipe Stephen Bradley, ki se po tekmi nista rokovala, njun spor pa sega v prejšnjo medsebojno tekmo ekip. Tokrat je s svojo izjavo močno razburil Riera, ki je Bradleyju očital, da v preteklih letih zanj in za njegovo trenersko delo zanimanja ni pokazala nobena ekipa iz tujine, vendar je v ozadju mnogo več, tudi sin trenerja dublinskega kluba, ki se je zadnja tri leta boril z levkemijo in jo na srečo uspešno premagal.

Trener Shamrock Rovers Stephen Bradley je po tekmi v konferenčni ligi na stadionu Tallaght ostro kritiziral trenerja Celja Alberta Riero, potem ko si nista stisnila roke. Celje se je irski ekipi oddolžilo za poraz iz lanskih kvalifikacij za ligo Europa, saj sta se ekipi srečali v ligaškem delu konferenčne lige, hrvaški napadalec Franko Kovačević pa je v četrtek zvečer z dvema goloma zagotovil zmago gostov z 2:0.

Toda med trenerjema je vladala napetost, ki sega v preteklo sezono, ko je nekdanji nogometaš Liverpoola in španske reprezentance Riera menil, da je njegova ekipa boljša od Hoopsa. Hladnost se je prenesla tudi na tekmo v četrtek zvečer, ko si Bradley in Riera nista segla v roke. "Ta človek nima nobenega spoštovanja v nobenem pogledu. Mislim, da je to pri njem precej jasno," je Bradley po srečanju povedal za RTE Sport. "Nima se smisla pretvarjati, da sva si naklonjena. Lani nam ni izkazal nobenega spoštovanja, potem pa je rekel, da bodo prišli sem in nas pretepli. Način, na katerega govori, točno kaže, kakšen je," je vrelo iz Bradleyja.

Stephen Bradley Foto: Guliverimage

Riera: Ni dobil klica iz tujine, kar pove marsikaj

Riera je na tiskovni konferenci to, da se ni rokoval z njim, uvrstil v kategorijo "kar se zgodi v Las Vegasu, ostane v Las Vegasu". Dodal je: "Bradley me lahko sodi kot trenerja, ima več izkušenj od mene, več let je glavni trener kot jaz. Verjetno me lahko sodi po tem. Niti ene kave nisva spila in tako ali tako mu za to ne bi dal priložnosti, ker se po enem letu še vedno ni opravičil, tega pa ne bom sprejel. Kolikor me spoštuješ, toliko jaz spoštujem tebe," je vrelo iz Riere.

"Lahko rečem, da me Shamrock sploh ni presenetil, smo daleč nad njihovo ravnjo. V res povprečnem drugem polčasu bi lahko dosegli celo več golov. Dovolili smo jim nekaj priložnosti, a na splošno smo 90 minut kazali, da smo na višji ravni od njih. In tako smo zmagali." Riera je nato omenil, da je Bradley že devet let na čelu kluba Shamrock Rovers, ne da bi se preselil v tujino, in dejal: "Tudi če zmagaš tukaj na Irskem, še vedno ostaneš v tej državi. V tem času ga ni poklical nihče iz tujine, kar je jasen znak," je dejal Riera, s temi besedami pa dvignil ogromno prahu na Irskem, kjer so se danes razpisali o njegovih besedah in vsem, kar stoji za tem.

Foto: Guliverimage

Bradleyjev sin premagal levkemijo

Ko so Bradleyju povedali za te besede, je ta poudaril, da so imele njegove osebne zadeve, povezane z zdravjem sina Josha, prednost pred vsemi vidiki njegove kariere. "Če bi Riera naredil svojo domačo nalogo, bi vedel za moj položaj v zadnjih nekaj letih in kaj je bila moja prioriteta v tem času, zato je očitno ni naredil in ni govoril z ljudmi iz nogometa ali na tej strani sveta. In to je v redu, to je njegova nevednost, to je on. To je pomanjkanje spoštovanja, ki ga ima ta človek." Bradleyjev sin Josh se je namreč zadnja tri leta boril z levkemijo, letos konec poletja pa zahrbtno bolezen premagal.

"Ko je Josh dobil diagnozo, smo se odločili, da bomo to povedali javno, ker je bilo za to več razlogov, saj smo menili, da lahko pomagamo biti glas družin v Crumlinu, ki nimajo glasu, in jim vsaj malo pomagamo. Menili smo tudi, da si navijači in klub zaslužijo vedeti, kaj se dogaja. Novica, ki smo jo prejeli konec avgusta, je bila najboljša novica v treh letih in pol," je pred časom ob čudoviti novici povedal Bradley.

After 3 long years of treatment, Josh rang the bell today!



Our hearts are lifted to see this courageous boy get to move on to such a well deserved and exciting new chapter. The biggest congrats to Josh, his devoted parents Emma and Stephen and his adoring sisters! 💛 pic.twitter.com/yuQLCwsVly — OscarsKidsIreland (@OscarsKidsIE) August 19, 2025

