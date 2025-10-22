Trener Ircev pohvalno o Rieri in Celju: Razlika je kot dan in noč

V četrtek bodo nogometaši Celja v drugem krogu ligaškega dela konferenčne lige gostovali na Irskem. Pomerili se bodo s Shamrock Rovers. Z istim tekmecem so se udarili že lani v kvalifikacijah za evropsko ligo in potegnili krajšo. V Celju so zmagali z 1:0, a nato v Shamrocku, predmestju Dublina, po podaljšku izgubili z 1:3 in izpadli. To je tudi edini poraz slovenskega kluba v zgodovini evropskih tekmovanj na Irskem. Trener Ircev Stephen Bradley pred srečanjem opozarja: "Ta ekipa Celja je neprepoznavna v primerjavi s tisto, s katero smo igrali leta 2024."

Vodilni slovenski prvoligaš, ki si je v domačem tekmovanju ustvaril veliko prednost pred zasledovalci, odlično pa je krenil tudi v konferenčno ligo, kjer je v prvem krogu doma s 3:1 premagal AEK Atene, bo iskal pot do novih evropskih točk na Irskem. V zgodovini državne samostojnosti slovenski klubi v evropskih tekmovanjih praviloma niso imeli težav z irskimi tekmeci. Tudi na gostovanjih.

Začelo se je z zmago Maribora leta 1997 proti Derry Cityju (2:0), uspešna je bila tudi Olimpija šest let pozneje proti Shelbournu (3:2), zmaji so leta 2011 v gosteh remizirali proti Bohemiansu (1:1), a vendarle uresničili cilj in napredovali v skupnem rezultatu. Podobno velja tudi za prejšnja primera Maribora in Olimpije, slovenski klub je vselej napredoval.

Veselje nogometašev St. Patrick's Athletic, ki so leta 2022 kot prvi irski klub v Evropi izločili slovenskega tekmeca (Mura). Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Na Irskem je ostala neporažena tudi Mura, ko je leta 2022 remizirala pri St. Patrick's Athleticu (1:1), a je nato na povratni tekmi v Murski Soboti po novem remiju in izvajanju 11-metrovk izpadla.

Ekipa, ki se je od lani zelo spremenila

Niz neporaženosti slovenskih klubov na gostovanjih na Irskem se je končal leta 2024. Takrat se je Celje, ki ga je že vodil Albert Riera, v kvalifikacijah za ligo Europa meril prav proti Shamrock Rovers. V knežjem mestu je zmagal z 1:0, povratna tekma na Otoku pa mu ni prinesla veselja. Celjani so po prvem polčasu že zaostajali z 0:2, a je zadetek takratnega rezervista Žana Karničnika le zagotovil podaljšek. V njem pa so Celjani prejeli še en zadetek (1:3) in tako zdrsnili v kvalifikacije za konferenčno ligo, ki pa so jih opravili z odliko in pozneje navdušili s prebojem v četrtfinale.

Veselje trenerja Shamrock Rovers Stephena Bradleyja po lanskoletni zmagi nad Celjem Foto: Guliverimage

Zasedba Celjanov pa se je v enem letu zelo spremenila. Od nogometašev Celja, ki so v sredo pripotovali v predmestje Dublina, sta lani od prve minute zaigrala le Mario Kvesić in Damjan Vuklišević. Kapetan Žan Karničnik je vstopil na začetku drugega polčasa, to pa so edini trije znanci, ki bodo prisotni tudi na današnji tekmi na stadionu Tallaght.

"Igramo s Celjem, res dobro ekipo, ki se je zelo spremenila. Neprepoznavna je v primerjavi s tisto, s katero smo se pomerili leta 2024. Jasno je, da so dobra ekipa. Čakajo nas vznemirljivi izzivi," se trener Shamrock Rovers Stephen Bradley veseli današnjega srečanja, na katerem bo zmagovalca čakala nagrada Evropske nogometne zveze v višini 400 tisoč evrov, če pa se bo dvoboj končal z remijem, bosta oba prejela 133 tisoč evrov. Shamrock Rovers v uvodnem krogu za razliko do Celjanov ni prejel nobene finančne nagrade, saj je z 1:4 izgubil proti praški Sparti.

"Celje še boljša ekipa kot lani"

"Njihova ekipa je povsem drugačna od tiste, proti kateri smo igrali lani, zato bo to drugačen izziv. Celje igra še vedno podobno, trener je še vedno isti, a imajo zdaj boljše igralce in so boljša ekipa," je 40-letni Irec poln hvale na račun celjskega kluba, pri katerem v tej sezoni v napadu blesti Franko Kovačević. Če bo nadaljeval v takšnem ritmu, Celjanom ne bo težko osvojiti lovorike, ki si je najbolj želijo. To je naslov slovenskega prvaka.

Shamrock Rovers in Celje se bosta v četrtek zvečer pomerila za točke na stadionu Tallaght. Foto: Guliverimage

Shamrock Rovers so od novega naslova na Irskem oddaljeni le še milimetre. Potrebujejo le še točko, a so si na zadnjih dveh tekmah privoščili dva tesna poraza. Najprej so izgubili proti Shelbournu, nato pa še proti St. Patrick’s Athleticu. So varčevali z močmi za evropski spopad z najbolj vročim slovenskim klubom?