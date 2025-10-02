Velika zmaga Celja po hat-tricku izjemnega Kovačevića

Začel se je ligaški del konferenčne lige, v kateri drugič zapored nastopa NK Celje. Grofje so se v prejšnji sezoni uvrstili med najboljših osem in glede na prvo tekmo so tega sposobni tudi v tej. Na stadionu Z'dežele so pred več kot 7.000 navijači bogatejši atenski AEK (tržna vrednost Grkov je skoraj 70 milijonov evrov) premagali s 3:1. Gostje so povedli v sedmi minuti, nakar je Franko Kovačević dosegel hat-trick. V tej sezoni je dal že 20 golov!

Albert Riera v Celju piše vse bolj neverjetno zgodbo. Foto: Jure Banfi Začelo se je še tretje evropsko klubsko nogometno tekmovanje. V boj za naslov v konferenčni ligi se je podalo 36 klubov, med njimi slovenske barve zastopa pokalni zmagovalec Celje. V tej sezoni mu gre fantastično, saj je po desetih krogih v prvi SNL premočno v vodstvu. Osvojil je kar 28 točk in ima dvomestno prednost pred vsemi zasledovalci, v Evropi pa je z dominantnim nogometom preskočil tudi neugodni oviri iz Švice (Lugano) in Češke (Banik).

Celjani nesrečno dobili gol že v sedmi minuti

V Celje je prišlo tudi nekaj glasnih grških navijačev, ki so že v sedmi minuti proslavljali gol. Foto: Jure Banfi Že v prvem krogu so se Celjani soočili z najtežjim tekmecem. AEK Atene v tej sezoni pod vodstvom Marka Nikolića še ni izgubil. Srb, ki je leta 2016 sedel na stolčku Olimpije, a je moral nato zapustiti Ljubljano zaradi rasistične afere, je z Aekom na 13 tekmah devetkrat zmagal in štirikrat remiziral. Celjani so vstopili v dvoboj z najmočnejšo zasedbo, manjkala sta le dlje časa poškodovana Mark Zabukovnik in Armandas Kučys.

Nikita Josifov je bil v prve pol ure najbolj aktiven Celjan v fazi napada. Foto: Jure Banfi So pa domači hitro doživeli hladen tuš. Gostje so zadeli v sedmi minuti, ko je z 20 metrov streljal Dereck Kutesa. Nogo je podstavil Juanjo Nieto, žoga je spremenila smer in prevarala vratarja Žan-Luka Lebana, ki je bil tako premagan. Bi se pa lahko podobna situacija v 20. minuti zgodila na drugi strani, ko je Danijel Šturm podal v kazenski prostor, žogo pa je nerodno odbil Lazaros Rota, da je skoraj zletela v grški gol. Sledila sta dva zaporedna kota za Celje, po katerih sta nevarno streljala Nikita Josifov in Franko Kovačević. Štiri minute pozneje je še enkrat z razdalje izvrstno streljal Josifov, a mu je Thomas Strakosha branil. Se je pa v 34. minuti na prvem mestu znašel Kovačević in odbitek pospravil v mrežo. Na 16. tekmi sezone 18. gol zanj (osmi na evropskih tekmah)! To je bil tudi izid polčasa, ko je imelo Celje posest žoge kar 64 odstotkov igralnega časa, razmerje v strelih proti golu pa je bilo 7:3.

Za popoln preobrat Kovačević zadel še tretjič, 20-ič v sezoni

Franko Kovačević je dosegel drugi hat-trick sezone. Foto: Jure Banfi Celjani so premoč kronali v 55. minuti. V kazenski prostor je podal Šturm, streljal je Josifov, Strakosha mu je sicer branil, a je žogo odbil direktno na nogo Kovačevića in temu je ni bilo težko zabiti v gol. Malo je manjkalo in šest minut pozneje bi še enkrat zatresel mrežo. Šturm je streljal, a mu je gol preprečila vratnica. Se je pa žoga spet odbila do Kovačevića. Tokrat je bil slabše postavljen in ni dovolj dobro streljal, da bi še tretjič premagal vratarja grške ekipe. Ga je pa v 80. minuti. Znova po odbitku. Streljal je rezervist Milot Avdyli, po obrambi Strakoshe, pa je hat-trick dosegel Kovačević. Za vodstvo in zmago s 3:1 je torej dosegel svoj že 20. gol sezone. V le dveh mesecih in pol. Ob zasluženem aplavzu je hrvaški napadalec pet minut do konca mesto na zelenici prepustil Mateju Poplatniku.

Je ta hip sploh bolšji golgeter na svetu?! Kovačević je dal v dveh mesecih in pol že 20 golov. Foto: Jure Banfi

Spored tekem Celja v konferenčni ligi (2025/26): 2. oktober: Celje – AEK Atene (Grč)

23. oktober: Shamrock Rovers (Irs) – Celje

6. november: Celje – Legia Varšava (Pol)

27. november: Sigma Olomouc (Češ) – Celje

11. december: Rijeka (Hrv) – Celje

18. december: Celje – Shelbourne (Irs)

Sanchezu ne cvetijo rožice na Reki

Victor Sanchez je z Rijeko izgubil še v Armeniji. Foto: Guliverimage Na delu je še nekaj slovenskih legionarjev. Kot prvi se je v dresu Rijeke predstavil Dejan Petrovič. Odigral je celotno tekmo in ob koncu dobil rumeni karton. Trener Rijeke Victor Sanchez, ki je v prejšnji sezoni do slovenskega naslova popeljal Olimpijo, se je torej soočil z moštvom, ki je zeleno-belim preprečilo evropsko jesen. Špancu na Hrvaškem ne cvetijo rožice. Odkar je prevzel vodenje Rijeke, še ni zmagal v hrvaškem prvenstvu. Na treh tekmah je osvojil le dve točki. Edino zmago je vknjižil v pokalu pri nižjeligašu Maksimirju (4:0). In tudi po evropski tekmi v Armeniji ostaja brez zmage. Noah je zmagal z 1:0. Pvedel je že v deveti minuti, ko je zadel stari znanec slovenskih zelenic Nardin Mulahusejnović. Težave so za hrvaško ekipo ostale še večje, ko je dobil v 30. minuti direktni rdeči karton Niko Janković. Rezultat se do konca ni več spremenil.

Stojanović proti znancu prve SNL, Slovan brez Šporarja

Petar Stojanović je prvič v karieri zaigral v ligaškem delu konferenčne lige. Foto: Guliverimage Ob 18.45 se je začel še dvoboj med poljsko Jagiellonio in malteškim prvakom Hamrunom Spartansom. Pri gostiteljih, ki so v prejšnji sezoni v konferenčni ligi remizirali tako proti Olimpiji (0:0 doma) kot tudi proti Celju (3:3 v gosteh), je celotno tekmo odigral Dušan Stojinović. Zmagali so z 1:0. Odločilen je bil zadetek Jesusa Imaza v 57. minuti, ki je neubranljivo sprožil z roba kazenskega prostora.

Standardni slovenski reprezentant Petar Stojanović je prvič igral - od prve do 63. minute - v glavnem delu konferenčne lige v dresu Legie. V Varšavo je prišel turški Samsunspor, za katerega nastopa tudi nekdanji nogometaš Tabora in Maribora, reprezentant Konga Antoine Makoumbou. Domači so izgubii z 0:1.

Serijski slovaški prvak Slovan je na spektaklu na stadionu Tehelno Pole gostil francoski Strasbourg. Za gostitelje je v prvi postavi nastopil Kenan Bajrić, ni bio pa izkušenega napadalca Andraža Šporarja, ki ga zaradi zdravstvenih težav tudi ni na najnovejšem seznamu selektorja Matjaža Keka. Slovaki so izgubili z 1:2.

