A. P. K., STA

Britanska policija aretirala tri ljudi zaradi suma vohunjenja za Rusijo

Po navedbah vodje terorističnega oddelka pri metropolitanski policiji Dominica Murphyja v zadnjem času opažajo vse večje število ljudi, ki jih rekrutirajo tuje obveščevalne službe. Današnje aretacije so tako neposredno povezane s prizadevanji za preprečevanje tovrstnih dejavnosti, je še pojasnil Murphy.

Po navedbah vodje terorističnega oddelka pri metropolitanski policiji Dominica Murphyja v zadnjem času opažajo vse večje število ljudi, ki jih rekrutirajo tuje obveščevalne službe. Današnje aretacije so tako neposredno povezane s prizadevanji za preprečevanje tovrstnih dejavnosti, je še pojasnil Murphy.

Foto: Shutterstock

Britanska policija je danes v Londonu aretirala tri moške zaradi suma sodelovanja z rusko obveščevalno službo, je sporočila metropolitanska policija. Trojico moških, starih 48, 45 in 44 let, je policija aretirala v zahodnem in osrednjem Londonu, moški pa so trenutno v priporu in jih bo zaslišala protiteroristična policija, poročajo tuje agencije.

Moški so trenutno v priporu, kasneje pa jih bo zaslišala protiteroristična policija v okviru preiskave domnevnih kaznivih dejanj v skladu z zakonom o nacionalni varnosti iz leta 2023, poroča francoska tiskovna agencija AFP in nemška dpa.

Po navedbah vodje terorističnega oddelka pri metropolitanski policiji Dominica Murphyja v zadnjem času opažajo vse večje število ljudi, ki jih rekrutirajo tuje obveščevalne službe. Današnje aretacije so tako neposredno povezane s prizadevanji za preprečevanje tovrstnih dejavnosti, je še pojasnil Murphy.

