Britanska policija aretirala tri ljudi zaradi suma vohunjenja za Rusijo

Britanska policija je danes v Londonu aretirala tri moške zaradi suma sodelovanja z rusko obveščevalno službo, je sporočila metropolitanska policija. Trojico moških, starih 48, 45 in 44 let, je policija aretirala v zahodnem in osrednjem Londonu, moški pa so trenutno v priporu in jih bo zaslišala protiteroristična policija, poročajo tuje agencije.

Moški so trenutno v priporu, kasneje pa jih bo zaslišala protiteroristična policija v okviru preiskave domnevnih kaznivih dejanj v skladu z zakonom o nacionalni varnosti iz leta 2023, poroča francoska tiskovna agencija AFP in nemška dpa.

Po navedbah vodje terorističnega oddelka pri metropolitanski policiji Dominica Murphyja v zadnjem času opažajo vse večje število ljudi, ki jih rekrutirajo tuje obveščevalne službe. Današnje aretacije so tako neposredno povezane s prizadevanji za preprečevanje tovrstnih dejavnosti, je še pojasnil Murphy.

Obsojeni bodo lahko imeli zelo resne posledice

"Tovrstne dejavnosti bomo preiskovali in vsak, za katerega se ugotovi, da je vpleten, lahko pričakuje pregon, obsojeni pa bodo imeli lahko zelo resne posledice," je še dodal.

Prejšnji teden je vodja britanske obveščevalne službe MI5 Ken McCallum opozoril, da so Rusija, Kitajska in Iran spodbudile dramatičen porast groženj Združenemu kraljestvu. Prejšnji mesec so tožilci sicer opustili odmeven primer, v katerem sta bila dva Britanca obtožena vohunjenja za Kitajsko, še poroča AFP.