Skok cen nafte: sankcije proti Rusiji pretresajo svetovni energetski trg

Cene nafte so danes zabeležile občuten skok, potem ko je ameriška administracija predsednika Donalda Trumpa uvedla obsežne sankcije proti dvema največjima ruskima naftnima podjetjema – Rosneftu in Lukoilu. Nafta vrste brent je poskočila za več kot pet odstotkov in dosegla ceno 65 dolarjev za sodček, medtem ko je 159-litrski sod zahodnoteksaške nafte narasel na več kot 61 dolarjev.

Ameriško ministrstvo za finance je sankcije utemeljilo s "pomanjkanjem resne zavezanosti Rusije k mirovnemu procesu za končanje vojne v Ukrajini". Sankcije so usmerjene v onemogočanje financiranja ruskega vojnega aparata, saj Rosneft in Lukoil skupaj predstavljata skoraj polovico ruskega izvoza nafte.

Globalni učinki in geopolitične posledice

Sankcije so že povzročile pretrese na svetovnih energetskih trgih. Analitiki opozarjajo, da bi lahko ukrepi močno vplivali na dobavne verige, zlasti v Aziji, kjer sta Indija in Kitajska postali glavna kupca ruske nafte po začetku vojne v Ukrajini. Ameriške sankcije namreč ciljajo tudi na zahodne ladijske, zavarovalniške in finančne storitve, ki so ključne za transport ruske nafte.

Indija, ki je od leta 2023 največja uvoznica ruske nafte, naj bi po poročanju Bloomberga skoraj povsem ustavila nakupe, saj sankcije onemogočajo večje tokove uvoza. Trump je ob tem napovedal tudi visoke carine za indijske izdelke, če bo New Delhi nadaljeval nakupe.

Evropski odziv in širitev sankcij

Poleg ZDA je nove sankcije proti Rusiji napovedala tudi Evropska unija, ki je v sredo sprejela sveženj ukrepov, vključno s prepovedjo uvoza ruskega utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) in s sankcioniranjem podjetij, ki pomagajo Moskvi pri izogibanju obstoječim omejitvam.

Kaj sledi?

Čeprav so cene nafte trenutno v naraščanju, analitiki opozarjajo, da bi lahko dolgotrajne sankcije povzročile še večjo nestabilnost na energetskih trgih. Rusija je že napovedala protiukrepe in opozorila, da sankcije ogrožajo diplomatska prizadevanja za končanje konflikta.

Svetovna energetska slika se tako znova spreminja pod vplivom geopolitičnih napetosti, pri čemer bo prihodnji razvoj dogodkov močno odvisen od pripravljenosti Moskve na pogajanja in od odziva ključnih svetovnih igralcev.