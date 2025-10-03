To ni več naključje, že dolgo ne. Franko Kovačević se pod taktirko Alberta Riere v napadu Celja počuti kot riba v vodi. 26-letni Hrvat igra v življenjski formi in uživa v obdobju, o katerem sanja vsak napadalec. Skoraj vse, kar počne pred vrati tekmeca, se konča z zadetkom. Na njegov račun dežujejo pohvale, tako v Sloveniji kot tudi drugod, statistika pa sporoča, da je v tem trenutku najboljši strelec na svetu.

Celjani so lahko ponosni, da imajo v svojih vrstah najboljšega strelca na svetu. Izmed vseh nogometašev, ki v tej sezoni nastopajo za prvoligaški klub, je namreč v tej sezoni na uradnih tekmah največ zadetkov dosegel prav vroči Hrvat Franko Kovačević. V četrtek je sanjski uvod v svoj prvi ligaški del konferenčne lige kronal s hat-trickom, s katerim je postal junak večera, za nagrado pa mu je pripadel dragocen spominek, žoga, ki jo je trikrat poslal za hrbet vratarja AEK in popeljal Rierovo četo do odmevne zmage (3:1).

Hrvat, ki je zasenčil Kana

Franko Kovačević je lahko po tekmi domov kot dragocen spominek vzel žogo, s katero je dosegel hat-trick v Evropi. Foto: Jure Banfi Kovačević zadeva kot po tekočem traku. Ne le, da je v tej sezoni najboljši strelec 1. SNL, v kateri je po desetih krogih že pri desetih zadetkih, po uvodnem krogu ligaškega dela je tudi najboljši strelec konferenčne lige. Skupno je v vseh tekmovanjih na 16 tekmah dosegel impresivnih 20 zadetkov. Čeprav smo na koledarjih komaj obrnili list za oktober, je že pri razkošnih številkah, s katerimi se širi dober glas o njegovih vrlinah po vsem svetu.

Kovačević je pri 20 okroglih zadetkih, na lestvici, ki jo sestavlja Transfermarkt, pa je njegov najbližji zasledovalec sloviti Anglež in zvezdnik Bayerna Harry Kane, ki je na 11 tekmah pri 18 zadetkih. Otočan je 17-krat zadel v polno za Bayern, enkrat pa v dresu treh levov. Do četrtka je bil Kane še v prednosti (18), nato pa ga je Kovačević po imenitni predstavi proti AEK prehitel (20).

"Franko Kovačević: hrvaški napadalec, ki je zasenčil Harryja Kana," so poudarili pri bosanskem Infocusu.

Na Hrvaškem so Kovačevića preimenovali v GOLačevića. Foto: zajem zaslona S črkami pa so se poigrali pri hrvaškem portalu 24sata, kjer so Kovačeviću šaljivo nadeli nekoliko drugačen priimek: "On je GOLačević! Hrvat je zrušil Kana in se znova vrnil na prvo mesto na lestvici najboljših strelcev v tej sezoni." Pri tem so se čudili temu, da tržna vrednost napadalca Celja na Transfermarktu znaša le 700 tisoč evrov.

Vroči strelec Celja je sicer nosil dres hrvaške izbrane vrste v številnih mlajših selekcijah, odkar je član, pa se še ni znašel na seznamu. Bi mu lahko sanjski začetek sezone v Sloveniji pomagal tudi pri uresničitvi tega cilja?

"Sijajni Hrvat ne more nehati dosegati zadetkov. Za preobrat Celja je poskrbel s hat-trickom in postal najboljši strelec na svetu," so zapisali pri osrednjem hrvaškem športnem dnevniku Sportske novosti ter spomnili, da je 26-letni napadalec, sicer rojen v Koprivnici, včasih v hrvaškem prvenstvu nosil dres splitskega Hajduka in zagrebškega Rudeša, v mlajših kategorijah pa se dokazoval tudi pri Rijeki.

Njegova kariera je zelo pestra in razgibana, dokazoval se je že v ZDA, Južni Koreji, na Cipru in v Nemčiji, kjer je bil pred prihodom v Celje član tretjeligaškega kluba Wehen Wiesbaden. V knežjem mestu pod vodstvom Alberta Riere igra kot prerojen, ob takšni strelski učinkovitosti pa ga bo v zimskem prestopnem roku zelo težko zadržati v Sloveniji, saj bi se lahko znašel na seznamu želja številnih večjih tujih klubov.

"Lažni Gyökeres uničil Nikolićev AEK"

26-letni Hrvat je Celje popeljal do dragocenih treh točk, ki so Celjanom prinesle dodatno finančno nagrado, 400 tisoč evrov. Foto: Jure Banfi Poraz atenskega AEK v knežjem mestu (1:3) je pričakovano močno odmeval tudi v Srbiji, saj pri grškem velikanu nastopajo kar trije srbski reprezentanti, trener pa je Marko Nikolić. "Franko Kovačević je 'popopral' čorbo Marku Nikoliću," so se v kulinaričnem slogu izrazili pri B92, Mozzart pa je najboljšega strelca 1. SNL in konferenčne lige zaradi rituala pri proslavljanju zadetkov, ko prekriža prste obeh rok in si z njimi prekrije obraz, preimenoval v lažnega zvezdnika Arsenala Viktorja Gyökeresa.

"Lažni Gyökeres uničil Nikolićev AEK. Celje znova prikazalo evropski potencial. Franko Kovačević iz tekme v tekmo dokazuje, da je najboljša nizkocenovna okrepitev leta v evropskem nogometu," so zapisali pri Mozzartu.

Atenski AEK je razočaral navijače v Celju in doživel prvi poraz pod vodstvom Marka Nikolića. Foto: Jure Banfi

Bleščečo predstavo Celja, zaradi katere je na stadionu Z'dežele padel šestkrat vrednejši tekmec iz Grčije, so pospremili z besedami: "Kako izjemen podvig Celja, ki ni poleti porabilo niti evra za okrepitve, proti AEK, ki je letos za nove igralce zapravil osem milijonov evrov."

Dodali so, kako Kovačević rešeta mreže v slogu Gyökeresa, ki je bil v prejšnji sezoni strelski kralj v dresu Sportinga, in da bi lahko Hrvat, če bo nadaljeval v tem ritmu, v tej sezoni dosegel kar 40, morda pa celo 50 zadetkov. To bi bil šele podvig, po katerem bi nogometni svet postal še bolj pozoren na nekdanjega napadalca Domžal, ki ga odlikujejo delovne navade.

Nikolić čestital Celju: To bo za nas učna ura

Marku Nikoliću je bilo po porazu v Celju najbolj žal navijačev AEK, ki so v Slovenijo pripotovali v velikem številu. Foto: Jure Banfi "Ta poraz ni katastrofa, a mi ni bilo všeč, kako se je zgodil. Vsi smo odgovorni za zaslužen poraz, razen naših navijačev. Žal mi jih je," je imel srbski strateg Marko Nikolić v mislih okrog 1.500 privržencev AEK. Ti so pripotovali v Slovenijo, bili na začetku srečanja zelo bučni, zlasti po vodstvu grškega velikana, pozneje, ko se je začel strelski šov Franka Kovačevića, pa postajali iz minute v minuto tišji.

"Takšen poraz bo za nas učna ura," je nekdanji strateg še enkrat priznal, da je zmaga Rierovega Celja zaslužena in čista kot solza. Čestital je vodilnemu slovenskemu klubu ter pohvalil njegovo delo in zadnje uspehe v Evropi. "To je zelo dobro za slovenski nogomet," je poudaril.

Celjani v dobro voljo spravili tudi Verbiča

Grškim medijem (Gazzetta) ni ušlo, da je Celjanom za velik uspeh od srca čestital Benjamin Verbič, dolgoletni slovenski reprezentant in nogometni otrok Celja, ki že nekaj let vztraja v Grčiji, trenutno pa igra za Levadiakos. Kot nekdanji nogometaš Panathinaikosa se je v karieri navadil na veliko rivalstvo, ki vlada v grški prestolnici med zeleno-belimi in AEK.

Albert Riera želi postati prvi trener, ki bi v 1. SNL celotno prvenstveno sezono končal brez poraza. Foto: Jure Banfi

Izkušeni Vojničan, ki ga zaradi zdravstvenih težav ni na aktualnem seznamu članske reprezentance, bo za nekdanji klub zagotovo stiskal pesti tudi v nedeljo, ko bodo Celjani gostovali v Domžalah pri Radomljanih. Cilj Alberta Riere je drzen, a če sklepamo po tem, kar so pokazali v uvodnih desetih krogih, ter upoštevamo tudi dolgo in široko klop grofov, po svoje tudi uresničljiv. Celjani želijo namreč postati prvi slovenski klub, ki bi ostal neporažen v prvenstveni sezoni.

Poraja pa se vprašanje, na kakšno zasedbo bo lahko računal trener po zimskem prestopnem roku. Če bo Franko Kovačević z druščino zadržal zdajšnjo formo, zanimanja za najboljše igralce Celje in konkretnih ponudb zagotovo ne bo manjkalo.