Avtor:
Na. R.

Četrtek,
23. 10. 2025,
12.42

Dež bo zajel vso državo, previdno na cestah

Vozniki naj bodo v slabem vremenu posebej previdni. | Foto Ana Kovač

Vozniki naj bodo v slabem vremenu posebej previdni.

Foto: Ana Kovač

Po zaprtju vipavske hitre ceste med Nanosom in Vipavo proti Vrtojbi zaradi tehničnih težav v predorih je ta znova prevozna, voznikom sporočajo s prometnoinformacijskega centra. Ponekod v prometu sicer nastajajo zastoji. Previdno na cestah tudi zaradi dežja, saj se bo ta proti večeru samo še bolj krepil in zajel vso državo.

Ob 12.40 poročajo o zastoju na gorenjski avtocesti pred Vodicami proti Ljubljani, kriva pa so dela na cesti.

Prav tako je zaradi del zastoj na ljubljanski severni obvoznici med Novimi Jaršami in Tomačevim proti Kosezam.

Zaradi predmeta na cesti je oviran še promet na dolenjski avtocesti med Kronovim in Dobruško vasjo proti Obrežju.

