Izpad sistema v Luki Koper odpravili, tovornjaki zagnali motorje

V Luki Koper sta bila zaradi tehničnih težav od približno 8. ure zjutraj onemogočena uvoz in izvoz tovornih vozil. Posledično so nastali zastoji na hitri cesti ter preostalih cestah med Dekani in Koprom. Težave so odpravili, so nekaj minut pred 10. uro sporočili iz Luke Koper.

Luka Koper je danes v celoti ustavila promet tovornjakov v pristanišče.

Luka Koper Foto: Luka Koper / Facebook

Imeli so težave v delovanju internega informacijskega sistema finančne uprave (Furs), kar je onemogočalo dovoz in odpremo tovora iz pristanišča, so sporočili iz Luke Koper.

"Furs nas je obvestil, da je njihov IKT-sistem ponovno vzpostavljen. V Luki Koper smo začeli postopno sproščati tovorni promet. Do normalizacije razmer lahko preteče še nekaj časa, zato vas prosimo za razumevanje," so pred kratkim sporočili iz luške uprave.

Posledično so na hitri cesti ter preostalih cestah med Dekani in Koprom nastali zastoji, pa so sporočili iz prometnoinformacijskega centra za državne ceste. Na ankaranski vpadnici je bila večkilometrska kolona vozil.

Foto: Bor Slana/STA

Zastoji nastajajo še na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti od priključka Grosuplje vzhod proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Logatca mimo Vrhnike proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti od počivališča Povodje proti Ljubljani.