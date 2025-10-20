Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
14.04

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
meteorit United Airlines letalska nesreča letalo

Ponedeljek, 20. 10. 2025, 14.04

10 minut

Drama 11 kilometrov nad tlemi: je potniško letalo zadelo nekaj iz vesolja?

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Letalo, nesreča | Poškodbe vetrobranskega stekla letala in pilotove roke | Foto X / Posnetek zaslona

Poškodbe vetrobranskega stekla letala in pilotove roke

Foto: X / Posnetek zaslona

Letalo boeing 737 MAX 8 ameriške letalske družbe United Airlines, ki je bilo na poti iz Denverja v Los Angeles, je moralo zasilno pristati na letališču mesta Salt Lake City v ameriški zvezni državi Utah, ker ga je na višini skoraj 11 kilometrov zadel za zdaj še neznan predmet. Nekateri verjamejo - tudi pilot -, da je v letalo trčil ali meteorit ali pa kateri od kovinskih vesoljskih odpadkov, ki je strmoglavljal na Zemljo. Če se je to res zgodilo, je najverjetneje šlo za prvi dokumentirani tovrstni incident v zgodovini letalstva.

Incident, ki se je zgodil 16. oktobra, preiskuje ameriška zvezna agencija za varnost prometa, ki je na družbenem omrežju X tudi potrdila, da je letalo boeing 737 MAX 8 nad zvezno državo Utah zadel neznani predmet.

nesreča, letalo, Hongkong
Novice Tovorno letalo ob pristanku padlo v morje #video

Kot so zapisali, bodo vetrobransko steklo letala, ki ga je trk na kopilotovi strani skoraj povsem uničil, poškodovano pa je bilo tudi na pilotovi strani, poslali na laboratorijske analize, ki bodo morda pokazale, kaj natanko se je zaletelo v potniško letalo.

Fotografije poškodovanega letala, ki so zaokrožile po družbenih omrežjih, prikazujejo tudi škodo na kovinskih delih letala. Predrtja struktur, ki bi povzročilo padec tlaka v pilotski oziroma potniški kabini, po poročanju ameriških medijev sicer ni bilo.

Kaj bi lahko povzročilo takšno nesrečo?

Se je v letalo torej res zaletel predmet iz vesolja? To za zdaj še ni potrjeno, a drugih razlag za obsežno škodo na letalu in tudi domnevne poškodbe pilota, ki mu je razbito steklo porezalo roko, imel pa naj bi tudi blažje opekline, ni veliko.

letalo Su-34
Novice Ukrajinska vojska sestrelila dragocen ruski bombnik Su-34

Letala na takšni višini - skoraj enajst kilometrov - namreč izredno redko srečajo ptice. Ena od teorij za povzročitev trka, na katero se zdaj močno opira ameriška zvezna agencija za varnost prometa, namiguje na vremenski balon, natančneje merilne instrumente, ki jih praviloma nosijo s sabo. Portal View from the Wing, ki poroča o letalstvu, medtem zagovarja možnost, da se je letalo srečalo s točo.

Photo NOT confirmed Hearing there were scorch-marks, so space-debris or meteorite. THOSE ARE TWO THEORIES

[image or embed]

— JonNYC (@xjonnyc.bsky.social) October 17, 2025 at 8:39 PM

Pilot je prepričan, da se je v letalo zaletel kos nečesa iz vesolja

Skeptiki glede teorije, da se je letalo srečalo z meteoritom ali (kovinskim) kosom vesoljskih odpadkov, ki ob vstopu v Zemljino atmosfero ni zgorel - da se je vanje zaletel drugi, po navedbah spletne strani AV Brief trdi tudi kapitan letala -, medtem opozarjajo, da bi tak trk najverjetneje povzročil bistveno obsežnejšo škodo od zgolj razpokanega stekla in obtolčene pločevine. 

Boeing C-32a
Novice Trumpov minister za vojno moral zasilno pristati na Otoku

S statističnega vidika bi bil po poročanju portala Arstechnica sicer verjetnejši trk z meteoritom, saj jih glede na študijo, ki je bila aprila 2020 objavljena v znanstveni reviji Geology, vsako leto pade več kot 17 tisoč. 

meteorit United Airlines letalska nesreča letalo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.