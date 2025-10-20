Drama 11 kilometrov nad tlemi: je potniško letalo zadelo nekaj iz vesolja?

Letalo boeing 737 MAX 8 ameriške letalske družbe United Airlines, ki je bilo na poti iz Denverja v Los Angeles, je moralo zasilno pristati na letališču mesta Salt Lake City v ameriški zvezni državi Utah, ker ga je na višini skoraj 11 kilometrov zadel za zdaj še neznan predmet. Nekateri verjamejo - tudi pilot -, da je v letalo trčil ali meteorit ali pa kateri od kovinskih vesoljskih odpadkov, ki je strmoglavljal na Zemljo. Če se je to res zgodilo, je najverjetneje šlo za prvi dokumentirani tovrstni incident v zgodovini letalstva.

Incident, ki se je zgodil 16. oktobra, preiskuje ameriška zvezna agencija za varnost prometa, ki je na družbenem omrežju X tudi potrdila, da je letalo boeing 737 MAX 8 nad zvezno državo Utah zadel neznani predmet.

Kot so zapisali, bodo vetrobransko steklo letala, ki ga je trk na kopilotovi strani skoraj povsem uničil, poškodovano pa je bilo tudi na pilotovi strani, poslali na laboratorijske analize, ki bodo morda pokazale, kaj natanko se je zaletelo v potniško letalo.

Fotografije poškodovanega letala, ki so zaokrožile po družbenih omrežjih, prikazujejo tudi škodo na kovinskih delih letala. Predrtja struktur, ki bi povzročilo padec tlaka v pilotski oziroma potniški kabini, po poročanju ameriških medijev sicer ni bilo.

Kaj bi lahko povzročilo takšno nesrečo?

Se je v letalo torej res zaletel predmet iz vesolja? To za zdaj še ni potrjeno, a drugih razlag za obsežno škodo na letalu in tudi domnevne poškodbe pilota, ki mu je razbito steklo porezalo roko, imel pa naj bi tudi blažje opekline, ni veliko.

Letala na takšni višini - skoraj enajst kilometrov - namreč izredno redko srečajo ptice. Ena od teorij za povzročitev trka, na katero se zdaj močno opira ameriška zvezna agencija za varnost prometa, namiguje na vremenski balon, natančneje merilne instrumente, ki jih praviloma nosijo s sabo. Portal View from the Wing, ki poroča o letalstvu, medtem zagovarja možnost, da se je letalo srečalo s točo.

Pilot je prepričan, da se je v letalo zaletel kos nečesa iz vesolja

Skeptiki glede teorije, da se je letalo srečalo z meteoritom ali (kovinskim) kosom vesoljskih odpadkov, ki ob vstopu v Zemljino atmosfero ni zgorel - da se je vanje zaletel drugi, po navedbah spletne strani AV Brief trdi tudi kapitan letala -, medtem opozarjajo, da bi tak trk najverjetneje povzročil bistveno obsežnejšo škodo od zgolj razpokanega stekla in obtolčene pločevine.

S statističnega vidika bi bil po poročanju portala Arstechnica sicer verjetnejši trk z meteoritom, saj jih glede na študijo, ki je bila aprila 2020 objavljena v znanstveni reviji Geology, vsako leto pade več kot 17 tisoč.