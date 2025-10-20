Tovorno letalo ob pristanku padlo v morje #video

Na mednarodnem letališču v Hongkongu je danes ob pristanku tovorno letalo zdrsnilo s pristajalne steze, trčilo v patruljno vozilo in nato padlo v morje. Nesrečo so preživeli vsi štirje člani posadke, umrla pa sta dva človeka v vozilu, ki ga je zadelo letalo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Tovorno letalo boeing 744, ki je priletelo iz Dubaja, je "po pristanku zavilo s severne vzletno-pristajalne steze in padlo v morje", je sporočil oddelek za civilno letalstvo v Hongkongu.

Letalo je zapeljalo s pristajalne steze in se prebilo skozi ograjo ter pri tem trčilo v patruljni avtomobil, ki je bil zunaj pristajalne steze. Nesrečo so preživeli vsi štirje člani posadke, ki so jih odpeljali v bolnišnico, umrla pa sta varnostnika v avtomobilu, ki ga je zadelo letalo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Two people died after a cargo plane flying from Dubai skidded off the runway into the sea while landing at #HongKong International Airport. pic.twitter.com/8jJtvl0FrR — DD News (@DDNewslive) October 20, 2025

Iz fotografij in videoposnetkov, ki so jih objavili mediji, je razvidno, da je trup letala delno pod vodo.

Sprednji del letala je nad vodo ob obali, rep letala pa je zlomljen. Foto: Reuters

Zaradi nesreče je bilo odpovedanih več tovornih poletov, nesreča pa ni imela večjega vpliva na potniški promet, poroča nemška tiskovna agencija dpa.