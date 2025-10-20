Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
6.44

Osveženo pred

26 minut

Ponedeljek, 20. 10. 2025, 6.44

26 minut

Tovorno letalo ob pristanku padlo v morje #video

Avtorji:
Na. R., STA

Na mednarodnem letališču v Hongkongu je danes ob pristanku tovorno letalo zdrsnilo s pristajalne steze, trčilo v patruljno vozilo in nato padlo v morje. Nesrečo so preživeli vsi štirje člani posadke, umrla pa sta dva človeka v vozilu, ki ga je zadelo letalo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Tovorno letalo boeing 744, ki je priletelo iz Dubaja, je "po pristanku zavilo s severne vzletno-pristajalne steze in padlo v morje", je sporočil oddelek za civilno letalstvo v Hongkongu.

Letalo je zapeljalo s pristajalne steze in se prebilo skozi ograjo ter pri tem trčilo v patruljni avtomobil, ki je bil zunaj pristajalne steze. Nesrečo so preživeli vsi štirje člani posadke, ki so jih odpeljali v bolnišnico, umrla pa sta varnostnika v avtomobilu, ki ga je zadelo letalo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iz fotografij in videoposnetkov, ki so jih objavili mediji, je razvidno, da je trup letala delno pod vodo. 

Sprednji del letala je nad vodo ob obali, rep letala pa je zlomljen. | Foto: Reuters Sprednji del letala je nad vodo ob obali, rep letala pa je zlomljen. Foto: Reuters

Zaradi nesreče je bilo odpovedanih več tovornih poletov, nesreča pa ni imela večjega vpliva na potniški promet, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 

