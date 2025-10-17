Nesreča na štajerski avtocesti

Zaradi nesreče, ki se je okoli 7.30 ure zgodila na štajerski avtocesti pred Šentjakobom proti Ljubljani, je bil zaprt vozni in prehitevalni pas. Promet je potekal po odstavnem pasu, zaradi česar se je potovalni čas podaljšal za eno uro. Okoli 8.30 ure so posledice nesreče odstranili, zastoj nastaja od Lukovice proti Ljubljani, poroča prometnoinformacijski center.