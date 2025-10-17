Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

D.K.

Petek,
17. 10. 2025,
7.38

Petek, 17. 10. 2025, 7.38

4 minute

Nesreča na štajerski avtocesti

D.K.

Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Zaradi nesreče, ki se je okoli 7.30 ure zgodila na štajerski avtocesti pred Šentjakobom proti Ljubljani, je bil zaprt vozni in prehitevalni pas. Promet je potekal po odstavnem pasu, zaradi česar se je potovalni čas podaljšal za eno uro. Okoli 8.30 ure so posledice nesreče odstranili, zastoj nastaja od Lukovice proti Ljubljani, poroča prometnoinformacijski center.

Na dolenjski avtocesti je oviran promet iz smeri Grosuplja proti Ljubljani, pred predorom Mali Vrh.

Oviran promet je tudi na mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Dragučovi.

