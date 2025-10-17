Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
St. M.

Petek,
17. 10. 2025,
18.54

policija Srbija ranjeni smrtne žrtve nesreča avtobusa

Petek, 17. 10. 2025, 18.54

21 minut

Tragična nesreča avtobusa v Srbiji. Dva mrtva, 80 ranjenih.

St. M.

Po navedbah lokalnih oblasti so 35 ljudi prepeljali v bolnišnico v Sremski Mitrovici in so hospitalizirani. Po navedbah srbskega notranjega ministrstva za zdaj še ni znano, zakaj je avtobus zapeljal s ceste.

Po navedbah lokalnih oblasti so 35 ljudi prepeljali v bolnišnico v Sremski Mitrovici in so hospitalizirani. Po navedbah srbskega notranjega ministrstva za zdaj še ni znano, zakaj je avtobus zapeljal s ceste.

Foto: Ministrstvo za notranje zadeve Srbije

V nesreči avtobusa v Srbiji sta danes umrli najmanj dve osebi, še 80 jih je poškodovanih, potem ko je avtobus, ki je prevažal delavce, zapeljal s ceste in se prevrnil na streho. Vzrok nesreče, ki se je zgodila na cesti med Sremsko Mitrovico in Jarakom, za zdaj še ni znan, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Nesreča se je zgodila okoli 14.45 na cesti, ki povezuje mesto Sremska Mitrovica in vas Jarak, približno 60 kilometrov zahodno od Beograda. Avtobus je prevažal delavce, zaposlene v podjetju Healthcare.

Po navedbah lokalnih oblasti so 35 ljudi prepeljali v bolnišnico v Sremski Mitrovici in so hospitalizirani. Po navedbah srbskega notranjega ministrstva za zdaj še ni znano, zakaj je avtobus zapeljal s ceste.

Na kraj nesreče so prišli pripadniki policije, nujne medicinske pomoči in tamkajšnji dežurni tožilec. Poškodovane še oskrbujejo, medtem ko oblasti preiskujejo vzrok nesreče, še navaja Tanjug.

nesreča avtobusa v Srbiji | Foto: Ministrstvo za notranje zadeve Srbije Foto: Ministrstvo za notranje zadeve Srbije

Avtobus
