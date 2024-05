Huda nesreča avtobusa na maturantskem izletu: umrlo najmanj enajst ljudi

Avtobus, ki je prevažal 61 dijakov in učiteljev, se je po maturantskem izletu vračal v srednjo šolo v Depoku zunaj Džakarte. Na cesti, ki je peljala navzdol, je vozniku avtobus ušel izpod nadzora, prečkal pasove ter zadel več avtomobilov in motorjev, na koncu pa trčil v električni steber.

A bus slammed into cars and motorbikes after its brakes apparently malfunctioned in Indonesia’s West Java province, killing at least 11 people, mostly students, and injuring dozens of others, officials said Sunday. https://t.co/2ZqUPXx7B4

Devet ljudi je umrlo na kraju dogodka, še dva sta umrla pozneje v bolnišnici, vključno z učiteljem in lokalnim motoristom. Triinpetdeset drugih ljudi je bilo hospitaliziranih s poškodbami, nekateri so v kritičnem stanju.

"Še vedno preiskujemo vzrok nesreče, vendar je preliminarna preiskava pokazala, da so zavore avtobusa pokvarjene," je povedal tiskovni predstavnik policije Zahodne Jave Jules Abraham Abast.

At least 10 people were killed and more than 10 others wounded in a bus accident in Indonesia's West Java province. The bus was carrying some 40 people, mostly students, said head of provincial search and rescue office https://t.co/QFjCmWVkB3 pic.twitter.com/aOmfCkRMwj