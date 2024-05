Mojstrske vožnje, vsem ni uspelo: to je najhujša sobotna nesreča #video

Povprečja so presegala 110 kilometrov na uro in atraktivni reli Vipavska dolina je od tekmovalcev zahteval zbranost od prvega do zadnjega kilometra.

Velika priljubljenost relija na Ajdovskem. Foto: osebni arhiv Organizatorji iz AK Ajdovščina Motorsport so pripravili zahteven reli za otvoritev državnega prvenstva. Prav gotovo je bil še zahtevnejši od lanskega. Visok ritem dogajanja in velika kompaktnost, ta reli je eden redkih, ki ima hitrostne preizkušnje daljše od etap, sta prinesla neprizanesljive pogoje. Ceste so bile raznolike, veliko je bilo sprememba ritma, svoje pa je prav gotovo naredila še odlična atmosfera.Na Predmeji je povprečna hitrost vodilnega presegala 110 kilometrov na uro.

Vipavska dolina se je spet dokazala kot eno osrednjih središč avtomobilskega športa v Sloveniji. Izstopala je predvsem odlična kulisa v ovinkih nad Velikimi Žabljami in na uvodni hitrostni preizkušnji po ulicah Ajdovščine.

Zahtevna trasa je bila polna pasti

Vse posadke niso uspele obpeljati vseh pasti relija. Med favoriti je bil osmoljenec Marko Grossi (hyundai i20 rally2), državni prvak, ki je na četrti preizkušnji poškodoval zadnje levo kolo. Škode ni bilo veliko in Grossija bodo lahko bolele predvsem izgubljene točke. Težje jo je skupilo nekaj drugih dirkalnikov.

Na svojem drugem reliju sta atraktivno prevračanje doživela Alan Žerjal in Jani Grča (peugeot 208 rally4), z razbitim dirkalnikom se je domov vrnilo še nekaj posadk. Med temi sta bila tudi Robi Kresnik in Nives Cotič (renault clio RS). Časa do naslednjega relija je malo in sicer manj kot dva tedna.

Nesreča posadke Robert Kresnik - Nives Cotič (renault clio RS). Foto: osebni arhiv

Poškodovano kolo na dirkalniku Marka Grossija in Tare Berlot (hyundai i20 R5). Foto: osebni arhiv

