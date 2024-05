Hitro in izenačeno, do zmage tudi po zraku #foto

Že pred štartom sta bila prva favorita za zmago Rok Turk (hyundai i20 rally2, sovoznica Blanka Kacin) in aktualni državni prvak Marko Grossi (hyundai i20 R5, sovoznica Tara Berlot). Oba sta reli začela v zelo visokem ritmu in popravila lanske čase z istih hitrostnih preizkušenj. Prve tri preizkušnje je dobil Turk, a njegova prednost je kljub temu znašala le 3,8 sekunde.

Do odločitve je prišlo na četrti preizkušnji, kjer je Grossi naredil napako, poškodoval zadnje levo kolo in moral odstopiti. Do cilja je lahko Turk je le še nadziral prednost in z dobljenimi vsemi hitrostnimi preizkušnjami zanesljivo pripeljal do zmage. Na reliju, kjer je moral lani odstopiti po dvojni okvari turbo polnilnika, je imel v cilju več kot minuto in pol prednosti pred Avstrijcem Danielom Mayerjem (citroen C3 rally2).

Klemenčič na stotem reliju drugi

Izjemno napet tekmovalni boj se je odvijal za Turkom in Mayerjem. Zadnjo posadko na stopničkah smo namreč dobili šele v zadnjih kilometrih relija. Tam je bil hitrejši Mitja Klemenčič (škoda fabia R5, sovoznik Vili Ošlaj), ki si je privozil skupno tretje in drugo mesto v slovenskem državnem prvenstvu. Klemenčič je tudi prvi zmagovalec novoustanovljenega razreda za državno prvenstvo Masters, kamor sodijo vozniki stari vsaj 50 let.

Klemenčič, ki je vozil svoj jubilejni stoti reli, je ugnal Marka Škulja (opel corsa rally4, sovoznik Uroš Ocvirk). Ta je zmagal v razvrstitvi Divizije 2 za dvokolesno gnane avtomobile, obenem je bil zmagovalec mladinske konkurence. Škulj je zanimivo sredi relija dopolnil 20 let.

Stoti reli za Mitjo Klemenčiča in drugo mesto v slovenskem državnem prvenstvu. Foto: Gregor Pavšič

Izjemna kulisa v Velikih Žabljah. Mark Škulj (opel corsa rally4) tretji med Slovenci in prvi v Diviziji 2. Foto: Aljaž Jež

Izjemna Škulj in Čendak

V Diviziji 2 so bile razlike v začetku izjemno majhne. Poleg Škulja je odlično dirkal Martin Čendak (opel corsa rally4, sovoznik Jakob Markežič), ki se je potrdil kot letos najresnejši tekmec Škulja. Po nekoliko bolj previdnem začetku je v soboto dopoldne stopnjeval ritem in v skupnem seštevku že skoraj ujel Škulja.

Toda na sedmi hitrostni preizkušnji je Koprčanu ugasnil motor, izgubil je 22 sekund in s tem je bil zmagovalec znan. Tretji skupno je bil po odlično odpeljanem reliju Jan Medved (opel corsa rally4, sovoznik Izidor Šavelj), ki je v prvem delu relija še držal enakovreden korak s Škuljem in Čendakom.

Denis Mrevlje (honda civic). Foto: Gregor Pavšič

Prva zmaga Mrevljeta

V Diviziji 1 je dolgo vodil Jaka Valant (BMW M3, sovoznik Marko Stopar), po njegovih težavah pa je vodstvo prevzel Domen Mihevc (renault clio RS, sovoznik Pavel Rovtar). V Diviziji 1 je prvič zmagal Jan Mrevlje (honda civic, sovoznik Manuel Šavli). Vodil je večino relija in za 25 sekund ugnal Domna Slejka (opel adam cup, sovoznica Klara Slejko).

Reli v Vipavski dolini je v velikem slogu in pred tisoči gledalcev začel letošnje državno prvenstvo. Štartalo je 105 posadk, od tega 61 v razvrstitvi slovenskega državnega prvenstva. V cilju je bilo 41 slovenskih posadk.

Šampanjec v cilju relija Vipavska dolina, to so najboljši za slovensko DP. Na reliju je v konkurenci slovenskega DP štartalo 61 posadk, v cilju jih je bilo 41.

Slovensko DP - skupno: 1. Turk-Kacin (hyundai i20 rally2); 2. Klemenčič-Ošlaj (škoda fabia R5); 3. Škulj-Ocvirk (opel corsa rally4) + 3:19,6; 4. Bratina-Vovk (ford fiesta R5) + 3:29,3; 5. Čendak-Markežič (opel corsa rally4) + 3:51,2; …



Divizija 2: 1. Škulj-Ocvirk (opel corsa rally4), 2. Čendak-Markežič (opel corsa rally4) + 0:31,6; 3. Medved-Šavelj (opel corsa rally4) + 0:56,5; 4. Fakin-Abram (peugeot 208 rally4) + 2:21,4; 5. Kovačič-Bobič (peugeot 208 rally4) + 2:46,8; …



Divizija 3: 1. Mihevc-Rovtar (renault clio RS); 2. Miklavčič-Černigoj (renault clio RS) + 0:26,6; 3. Širok-Simčič (peugeot 306) + 2:19,0; 4. Kobal-Kačič (mitsubishi lancer EVO9) + 8:40,2



Divizija 1: Mrevlje-Šavli (honda civic), 2. Slejko-Slejko (opel adam cup) + 0:25,1; 3. Bratina-Gec (citroen AX); 4. Žbogar-Černe (renault clio rally5) + 3:17,9; 5. Brus-Zaljuberšek (opel adam cup) + 3:31,6; …



Masters: 1. Mitja Klemenčič (škoda fabia R5); 2. Aleš Zrinski (škoda fabia rally2) + 1:36,7; 3. Darko Peljhan (VW polo proto) + 1:48,0; 4. Denis Savič (ford fiesta rally4) + 5:56,3; 5. Boris Požeg (ford fiesta rally3); + 8:07,9



Mladinsko: 1. Mark Škulj (opel corsa rally4); 2. Martin Čendak (opel corsa rally4) + 0:31,6; 3. Mark Žgavec (citroen DS3) + 4:19,0; 4. Rene Černigoj (opel adam cup) + 14:01,9; 5. Tomi Štucin (opel adam cup) + 14:04,0; …