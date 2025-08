Rovanperä pritiska na polno, Tänak zadel v drevo

Kalle Rovanperä dirka za svojo sploh prvo zmago na domačem reliju Finska. Po desetih od 20 hitrostnih preizkušenj in 115 kilometrih devete letošnje dirke svetovnega prvenstva vodi, a za zdaj trije tekmeci za njim zaostajajo manj kot deset sekund. Vodilni v prvenstvu Ott Tänak je zadel v drevo in je z zaostankom dobre minute šele deseti.

Thierry Neuville Foto: Guliverimage Svetovno prvenstvo v reliju (WRC) se nadaljuje s klasiko, z relijem tisočerih jezer na Finskem. Deveto od 14 letošnjih dirk je najbolje začel Kalle Rovanperä (Toyota), ki je imel po petkovih štirih dopoldanskim hitrostnih preizkušnjah 4,4 sekunde prednosti pred Adrienom Fourmauxjem (Hyundai). "Ta konec tedna sem povsem pri stvari. Trudil se po najboljših močeh. Dirkam, kolikor se le da hitro," je dejal dvakratni svetovni prvak.

Finec je letos zmagal samo na reliju Kanarski otoki, sicer pa ni našel svoje stare forme, ki mu je prinesla 15 zmag in naslova prvaka v sezonah 2022 in 2023. Z domače dirke sicer nima najboljših spominov, saj je v prejšnjih dveh sezonah odstopil, pred tremi leti pa je bil najboljši doslej, drugi. V letošnjem prvenstvu sicer zanj ni še nič izgubljenega, saj ima na četrtem mestu 138 točk, le 24 manj od vodilnega Otta Tänaka (Hyundai) in 23 več od Elfyna Evansa (Toyota).

Ott Tänak je zadel v drevo in je zato šele 10. Foto: Guliverimage V popoldanskem delu dirkanja se razmerje ni veliko spremenilo, se je pa na drugo mesto prebil aktualni svetovni prvak Thierry Neuville (Hyundai). Po polovici dirke za vodilnim zaostaja 4,9 sekunde. Tudi tretji Forumaux in četrti Takamoto Katsuta (Toyota) zaostajata manj kot 10 sekund. Odpisati ne gre niti Sebastiena Ogierja (Toyota), ki na šestem mestu zaostaja 17,7 sekunde. Evans in Tänak, ki se torej borita za lovoriko, sta na sedmem oziroma 10. mestu. Estonec je na sedmem brzincu zadel v drevo in zato zaostaja minuto in osem sekund.

Štiriindvajsetletni Finec kljub vodstvu ni povsem zadovoljen s svojim dirkalnikom. "Nastavitev v globokih kanalih ne deluje najbolje. Je kar malo strašljivo. Sicer je bil dober dan, a daleč od tega, da bi bil lahek. Nisem najbolj samozavesten v dirkalniku, a dirkam na polno. Upam, da sem bom v soboto počutil bolje," je po polovici dirke povedal 24-letnik.

Reli Finska, po 11. hitrostni preizkušnji:



1. Kalle Rovanperä (Toyota)

2. Thierry Neuville (Hyundai) +4,9

3. Adrien Fourmaux (Hyundai) +7,8

4. Takamoto Katsuta (Toyota) +8,2

5. Sami Pajari (Toyota) +15,8

6. Sebastien Ogier (Toyota) +17,7

7. Elfyn Evans (Toyota) +25,6