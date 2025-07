Konec meseca (od 29. julija do 3. avgusta) bo športno letališče v Postojni gostilo svetovno srečanje lastnikov spačkov. To bo po 30 letih drugo tako srečanje v Sloveniji, zato organizatorji pričakujejo več kot štiri tisoč avtomobilov. Poleg legendarnih spačkov bo v Postojni tudi veliko drugih starejših Citroënovih avtomobilov, saj zanimivih modelov pri tej francoski znamki ni manjkalo.

Video: zagon motorja edinega ohranjenega slovenskega dirkalnika skupine B

Pred 39 leti ga je prvi vozil Bojan Križaj

Foto: Stanislav Pečar Eden najbolj ekskluzivnih avtomobilov bo dirkalnik citroen visa 1000 pistes. To je edini ohranjeni slovenski dirkalnik nekdanje skupine B, njegov lastnik pa je Stanislav Pečar iz Bertokov pri Kopru. Pečar je bil namreč v osemdesetih tehnični vodja Cimosovega športnega oddelka, ki je imel reli ekipo in takrat pripravil to zanimivo viso s štirikolesnim pogonom.

Kot prvi jo je na reliju Saturnus 1986 vozil takratni smučarski as Bojan Križaj (sovoznik Jakob Valant), pozneje pa Stojan Pirjevec (sovoznik Davorin Zupan). Leta 1987 je bil Pirjevec s tem avtomobilom državni podprvak Jugoslavije skupno in prvak skupine B, zmagal pa je tudi na enem reliju.

Pečar ima vse od takrat ta avtomobil doma skrbno spravljen, kar smo nekoč preverili tudi s svojim obiskom. Zelo redko pa ga je do zdaj pokazal javnosti in Citroënovo srečanje v Postojni bo najboljša priložnost, da v živo vidite ta poseben del slovenske avtomobilske in športne zgodovine.

Avtomobil sta zelo uspešno vozila Stojan Pirjevec in sovoznik Davorin Zupan. Foto: osebni arhiv Stanislav Pečar

Ohranjen tekmovalni karton z relija Saturnus leta 1986 Foto: osebni arhiv Stanislav Pečar

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič