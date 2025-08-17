Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
N. V., STA

Nedelja,
17. 8. 2025,
13.35

Osveženo pred

34 minut

Donald Trump Vladimir Putin Volodimir Zelenski

Nedelja, 17. 8. 2025, 13.35

34 minut

Z Zelenskim v Washington tudi več evropskih voditeljev

Avtorji:
N. V., STA

Volodimir Zelenski | Foto Reuters

Foto: Reuters

Voditelji več evropskih držav, vključno s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, bodo z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v ponedeljek odpotovali v Washington, je danes dejala von der Leyen. V ZDA bodo na pogovore o Ukrajini odpotovali še voditelji Nemčije, Francije, Italije, Finske in generalni sekretar Nata Mark Rutte.

"Danes popoldne bom v Bruslju sprejela Zelenskega. (...) Na prošnjo predsednika Zelenskega se bom jutri v Beli hiši pridružila srečanju s predsednikom Trumpom in drugimi evropskimi voditelji," je na omrežju X zapisala Ursula von der Leyen. Kmalu zatem so v Berlinu potrdili, da bo v Washington odpotoval tudi nemški kancler Friedrich Merz.

Poleg von der Leyen in Merza bodo v Washington odpotovali še francoski predsednik Emmanuel Macron, italijanska premierka Giorgia Meloni, finski predsednik Alexander Stubb in generalni sekretar Nata Mark Rutte. Pogovori bodo po navedbah urada francoskega predsednika spodbudili sodelovanje med Evropo in ZDA z namenom "doseganja pravičnega in trajnega miru, ki bo zaščitil interese Ukrajine in varnost Evrope".

Zelenski bo v ponedeljek odpotoval v Washington na pogovore z Donaldom Trumpom o končanju vojne v Ukrajini. Njegov obisk bo sledil pogovoru s Trumpom, v katerem ga je ta seznanil z vsebino petkovega srečanja z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na Aljaski. Zelenski je pred srečanjem voditeljev ZDA in Rusije opozarjal, da dogovora o Ukrajini ni mogoče skleniti brez nje. Trump in Putin medtem na petkovem srečanju konkretnih rezultatov nista dosegla.

Volodimir Zelenski | Foto: Reuters Foto: Reuters

V soboto zvečer je sicer Zelenski na družbenih omrežjih zapisal, da Rusija z zavračanjem dogovora o prekinitvi ognja zapleta prizadevanja za končanje vojne. "Vidimo, da Rusija zavrača številne pozive k prekinitvi ognja in še ni določila, kdaj bo prenehala ubijati. To zapleta razmere," je opozoril.

"Če jim primanjkuje volje za izvedbo preprostega ukaza, da končajo napade, bo morda potrebno veliko truda, da Rusija pridobi voljo za izvedbo veliko večjega projekta - mirnega sobivanja s svojimi sosedami v prihodnjih desetletjih," je dodal.

Medsebojni napadi se nadaljujejo

Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade z brezpilotnimi letalniki. Po navedbah ukrajinske vojske je Moskva izvedla napade s 60 droni in raketo iskander. Rusko obrambno ministrstvo pa je poročalo o napadih s 46 ukrajinskimi droni.

Volodimir Zelenski, Ukrajina
Donald Trump Vladimir Putin Volodimir Zelenski
