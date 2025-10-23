Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Četrtek,
23. 10. 2025,
10.50

Osveženo pred

39 minut

zakonca policija utopitev preiskava Hrvaška umor Zagreb

Četrtek, 23. 10. 2025, 10.50

39 minut

Grozljiv umor pri sosedih: ženo doma zadavil, jo odvrgel v grmovje in storil samomor

Avtor:
Na. R.

Đurđica Alidini | Kriminalistična preiskava je še vedno v teku, da bi policija primer v celoti rešila in potrdila sume umora in samomora. | Foto Đurđica Alidini/Facebook

Kriminalistična preiskava je še vedno v teku, da bi policija primer v celoti rešila in potrdila sume umora in samomora.

Foto: Đurđica Alidini/Facebook

Primer pogrešane 42-letne Đurđice Alidini, ki je v torek izginila v zagrebškem Gornjem Vrapču, ima grozljiv epilog. Potem ko je policija še isti dan zaslišala številne družinske člane, je v sredo znova obiskala stanovanje, kjer je pokojna živela z družino. Tam so našli truplo njenega 41-letnega moža Senada, ki se je večkrat zabodel z nožem in je osumljen umora svoje žene.

Med policijsko preiskavo so v stanovanju našli list papirja z zapiski, v katerih je bila omenjena tudi vas na območju Strmca Odranskega. To je bilo dovolj, da so na konkretno lokacijo, nekaj sto metrov za majhnim mostom, poslali policijske patrulje z izšolanimi psi za iskanje pogrešanih oseb.

Đurđica Alidini | Foto: Đurđica Alidini/Facebook Đurđica Alidini Foto: Đurđica Alidini/Facebook

Prekril jo je z listjem, v avtomobilu našli dokaze

Truplo 42-letne Alidini so prekrito z listjem našli v grmovju ob gozdni poti. Po prvih neuradnih informacijah so žensko zadavili v njenem stanovanju, nato pa jo najverjetneje z avtomobilom znamke Peugeot prepeljali na kraj, kjer so jo našli policisti. 

To je bil razlog, da so med preiskavo podrobno pregledali tudi vozilo zakoncev, v katerem so našli veliko plastično vrečko. 

Trupli zakoncev sta zdaj na Inštitutu za sodno medicino in kriminalistiko, da bi z obdukcijo ugotovili natančen vzrok smrti.

Đurđica Alidini | Foto: Đurđica Alidini/Facebook Foto: Đurđica Alidini/Facebook

zakonca policija utopitev preiskava Hrvaška umor Zagreb
