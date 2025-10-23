Četrtek, 23. 10. 2025, 10.50
Grozljiv umor pri sosedih: ženo doma zadavil, jo odvrgel v grmovje in storil samomor
Primer pogrešane 42-letne Đurđice Alidini, ki je v torek izginila v zagrebškem Gornjem Vrapču, ima grozljiv epilog. Potem ko je policija še isti dan zaslišala številne družinske člane, je v sredo znova obiskala stanovanje, kjer je pokojna živela z družino. Tam so našli truplo njenega 41-letnega moža Senada, ki se je večkrat zabodel z nožem in je osumljen umora svoje žene.
Med policijsko preiskavo so v stanovanju našli list papirja z zapiski, v katerih je bila omenjena tudi vas na območju Strmca Odranskega. To je bilo dovolj, da so na konkretno lokacijo, nekaj sto metrov za majhnim mostom, poslali policijske patrulje z izšolanimi psi za iskanje pogrešanih oseb.
Đurđica Alidini
Prekril jo je z listjem, v avtomobilu našli dokaze
Truplo 42-letne Alidini so prekrito z listjem našli v grmovju ob gozdni poti. Po prvih neuradnih informacijah so žensko zadavili v njenem stanovanju, nato pa jo najverjetneje z avtomobilom znamke Peugeot prepeljali na kraj, kjer so jo našli policisti.
U šikari pronađena ubijena Đurđica za kojom se tragalo, našli mrtvog i njenog muža Senada https://t.co/mDotNQnYQR— Faktor.ba (@faktorba) October 23, 2025
To je bil razlog, da so med preiskavo podrobno pregledali tudi vozilo zakoncev, v katerem so našli veliko plastično vrečko.
Trupli zakoncev sta zdaj na Inštitutu za sodno medicino in kriminalistiko, da bi z obdukcijo ugotovili natančen vzrok smrti.