V soseski v Beogradu na Hercegovački ulici so sinoči umorili 33-letnega Filipa Ivanovića, ki ga je Interpol po lanskem pobegu in odstranitvi elektronskega sledenja iskal z mednarodno tiralico. Bil je namreč osumljen sostorilstva hudega umora. Kmalu po umoru 33-letnika je policija prijela 21-letnega domnevnega storilca Đ. Z., pri katerem so tudi našli dve pištoli.

V žepu umorjenega 33-letnega Filipa Ivanovića s Cetinja v Črni gori so policisti našli slovenske dokumente, je poročal srbski Telegraf. Trenutno še čakajo, da Inštitut za sodno medicino potrdi njegovo identiteto. Tudi 21-letni osumljenec za umor Đ. Z. je imel pri sebi slovenske dokumente, za katere sumijo, da so ponarejeni. Policija je pri njem našla dve pištoli.

Ivanovića umorili na otroškem igrišču

Kot še poroča Telegraf, se je brutalni umor zgodil sinoči na otroškem igrišču, preiskavo pa vodi višje javno tožilstvo v Beogradu. Osumljencu za umor Ivanovića so odredili policijsko pridržanje do 48 ur. Preiskava na kraju zločina je trajala do danes zjutraj.

Za umorjenim Filipom Ivanovićem, ki je prihajal s Cetinja, je bila razpisana mednarodna Interpolova tiralica, potem ko je 4. decembra lani pobegnil iz hišnega pripora na svojem naslovu v Beogradu in si na silo odstranil elektronsko spremljanje (elektronsko nanožno napravo).

Foto: Interpol

Umorjenemu Ivanoviću so v Srbiji sodili zaradi pomoči Lazarju Tejiću po umoru Bojana Mirkovića v soseski Belville, Črna gora pa ga je iskala zaradi storitve kaznivega dejanja ustvarjanja kriminalne združbe ter zaradi sostorilstva pri kaznivem dejanju umora in kaznivem dejanju hudega umora.

Črnogorska policija je sporočila, da je generalni sekretariat Interpola v Lyonu izdal mednarodno tiralico za Ivanovićem. "V evidencah črnogorske policijske uprave je naveden kot član organizirane kriminalne združbe, njegova izročitev Črni gori pa je bila načrtovana po zaključku kazenskega postopka v Srbiji," so sporočili iz črnogorske policijske uprave.

Po pobegu iz hišnega pripora za njim razpisali tiralico

V izjavi so navedli tudi, da so Ivanovića predhodno aretirali v Republiki Srbiji 25. novembra 2020 zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja – hudega umora, 4. decembra 2024 pa je pobegnil iz hišnega pripora s svojega naslova v Beogradu in ob tej priložnosti na silo odstranil svoj elektronski nadzor.

Policijski komisar je na Ivanovićev naslov prišel 5. decembra lani, kjer je bil umorjeni Ivanović v hišnem priporu, tam pa je našel uničeno elektronsko nanožno napravo. Po poročanju nekaterih medijev je imel Ivanović cel dan časa, da pobegne.

Ivanoviću grozilo osem let zapora

Za umor Bojana Mirkovića je na zaključnem sojenju lani tožilec zahteval, da se Lazarju Tejiću kot neposrednemu storilcu, Bojanu Kovačeviću, Ivanu Nikčeviću in Dušanu Kokorušu izreče dosmrtna zaporna kazen, za zdaj umorjenega Ivanovića pa so predlagali osem let zaporne kazni.