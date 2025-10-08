Sreda, 8. 10. 2025, 11.14
41 minut
Na podlagi evropskega naloga na Hrvaškem prijeli Slovenko
Hrvaška policija je na območju Delnic v torek našla in prijela 23-letno slovensko državljanko, je danes sporočila primorsko-goranska policijska uprava. Prijeli so jo na podlagi evropskega naloga za prijetje, ki ga je februarja izdalo pristojno slovensko sodišče. Zanjo je sicer razpisana tudi Interpolova tiralica.
Iz policijske uprave so še sporočili, da je slovensko sodišče za 23-letnico izdalo evropski nalog za prijetje zaradi kaznivega dejanja zoper premoženje in da je sedaj v priporu.