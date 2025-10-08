Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

Sreda,
8. 10. 2025,
11.14

41 minut

Na podlagi evropskega naloga na Hrvaškem prijeli Slovenko

Foto: STA

Foto: STA

Hrvaška policija je na območju Delnic v torek našla in prijela 23-letno slovensko državljanko, je danes sporočila primorsko-goranska policijska uprava. Prijeli so jo na podlagi evropskega naloga za prijetje, ki ga je februarja izdalo pristojno slovensko sodišče. Zanjo je sicer razpisana tudi Interpolova tiralica.

Iz policijske uprave so še sporočili, da je slovensko sodišče za 23-letnico izdalo evropski nalog za prijetje zaradi kaznivega dejanja zoper premoženje in da je sedaj v priporu.

