Hrvaška policija je na območju Delnic v torek našla in prijela 23-letno slovensko državljanko, je danes sporočila primorsko-goranska policijska uprava. Prijeli so jo na podlagi evropskega naloga za prijetje, ki ga je februarja izdalo pristojno slovensko sodišče. Zanjo je sicer razpisana tudi Interpolova tiralica.