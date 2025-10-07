Kandidat za generalnega direktorja policije izpolnjuje vse razpisne pogoje

Uradniški svet je ugotovil, da edini kandidat za generalnega direktorja policije Damjan Petrič izpolnjuje vse razpisne pogoje. Za ta položaj je tudi strokovno usposobljen, so potrdili za STA. Odločitev so posredovali ministru Boštjanu Poklukarju, ki je v petek napovedal, da bo Petriča predlagal vladi v imenovanje, če bo svet odločil pozitivno.

Posebna natečajna komisija sveta, imenovana za javni natečaj za položaj generalnega direktorja policije, je 1. oktobra preverila, ali Petrič izpolnjuje vse natečajne pogoje, vključno s psihofizičnimi sposobnostmi in varnostnim preverjanjem.

"Glede na svojo strokovno usposobljenost je primer kandidat za položaj"

Komisija sveta je pogoje preverila na podlagi navedb in izjav iz prijave kandidata, pri čemer je upoštevala objavo javnega natečaja in uredbo za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih, so pojasnili.

"Glede na to, da je kandidat navedel vse relevantne podatke in podal vse izjave, je posebna natečajna komisija ugotovila, da kandidat izpolnjuje vse razpisne pogoje. Prav tako je glede na svojo strokovno usposobljenost primeren za položaj," so zapisali.

Zdaj je na potezi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ki vladi v imenovanje predloži kandidata za generalnega direktorja policije. Poklukar je v petek ob obisku Črne na Koroškem za STA dejal, da bo vladi za generalnega direktorja s polnimi pooblastili predlagal Petriča.

Kaj je zmotilo Poklukarja?

Uradniški svet je že poleti ugotovil, da je zdajšnji vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Petrič primeren kandidat in da izpolnjuje pogoje razpisa. Vendar je ministra Poklukarja takrat zmotila navedba sveta, da ni preverjal izpolnjevanja vseh pogojev. Pri tem naj bi šlo med drugim tudi za pogoj varnostnega preverjanja in preverjanja psihofizičnih sposobnosti.

Poklukar je svet takrat pozval k dopolnitvi sklepa, kar so v uradniškem svetu zavrnili. Kot so takrat pojasnili, je posebna natečajna komisija preverila izpolnjevanje pogojev v skladu s svojimi pristojnostmi, na podlagi navedb in izjav v prijavi kandidata. Razpis za generalnega direktorja policije so nato ponovili. Nanj se je spet prijavil le Petrič.

Policijo Petrič vodi od januarja, vlada pa ga je na ta položaj imenovala po tistem, ko je s položaja generalnega direktorja odstopil Senad Jušić. Položaj vršilca dolžnosti mu je vlada podaljšala julija.