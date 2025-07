Vlada je ponovno imenovala Damjana Petriča za v. d. generalnega direktorja policije. Imenovan je za čas od 16. julija do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar največ za šest mesecev, do 15. januarja 2026. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje, navaja notranje ministrstvo.

Zakon o javnih uslužbencih določa, da lahko v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti, so dodali na ministrstvu.

Spomnili so, da je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar sprožil natečajni postopek za položaj generalnega direktorja policije, vendar natečajni postopek ni zaključen, zato je vladi podal predlog za ponovno imenovanje Petriča za v. d. generalnega direktorja policije.

Že ob imenovanju je napovedal, da se bo potegoval za poln mandat

Petrič policijo kot v. d. direktorja vodi od 16. januarja, ko je po večmesečnih pozivih odstopil Senad Jušić. Že ob imenovanju je napovedal, da se bo potegoval za poln mandat. Razpis za generalnega direktorja policije je policija objavila 8. aprila.

Prijavil se je le Petrič, a se pri imenovanju zapleta. Uradniški svet je Petriču sicer priznal izpolnjevanje pogojev za položaj generalnega direktorja policije, a je minister doslej trdil, da je sklep uradniškega sveta pomanjkljiv, zato je ministrstvo za notranje zadeve pozvalo uradniški svet k dopolnitvi sklepa.

A so iz uradniškega sveta ministra že obvestili, da sklepa ne bodo dopolnili, je v sredo poročala Televizija Slovenija (TVS). Posebna natečajna komisija je preverila izpolnjevanje pogojev za položaj generalnega direktorja policije na podlagi navedb in izjav v prijavi kandidata, dejansko izpolnjevanje pogojev pa mora minister za notranje zadeve preveriti pred izbiro oz. pred imenovanjem na vladi, so v uradniškem svetu zapisali v odgovoru za TVS.