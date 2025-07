Uradniški svet ne bo dopolnil sklepa o Petričevem izpolnjevanju pogojev

Uradniški svet ne bo dopolnil sklepa, s katerim je Damjanu Petriču priznal izpolnjevanje pogojev za položaj generalnega direktorja policije, so za Televizijo Slovenija (TVS) povedali v uradniškem svetu. Kot navaja televizija, pa to še ne pomeni, da bo razpis ponovljen.

Ob tem so spomnili, da je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar do zdaj trdil, da je sklep tako pomanjkljiv, da Petriča vladi še ne more predlagati v imenovanje. Tudi danes je na seji DZ dejal, da bo na vlado dal predlog za imenovanje Petriča takoj, ko bo od uradniškega sveta dobil odgovor, da izpolnjuje vse pogoje.

Pred tem je Poklukar že pojasnil, da je uradniški svet v obrazložitvi sklepa zapisal, da dveh pogojev niso presodili. Ob tem je zagotovil, da Petrič oba pogoja izpolnjuje, za kar so predložili vsa dokazila, zato verjame, da bo uradniški svet dopolnil svojo obrazložitev in potrdil, da kandidat izpolnjuje vse pogoje.

Ministra so obvestili, da sklepa ne bodo potrdili

A so po navedbah TVS iz uradniškega sveta ministra že obvestili, da sklepa ne bodo dopolnili. Posebna natečajna komisija je preverila izpolnjevanje pogojev za položaj generalnega direktorja policije na podlagi navedb in izjav v prijavi kandidata, dejansko izpolnjevanje pogojev pa mora minister za notranje zadeve preveriti pred izbiro oz. pred imenovanjem na vladi, so v uradniškem svet zapisali v odgovoru omenjeni televiziji.

Pravnik Rajko Pirnat pritrjuje, da ima natečajna komisija prav, da ni več mogoče dopolnjevati sklepa, saj je bil ta že izdan in vročen edinemu kandidatu. "Zdaj mora o njem odločiti ministrstvo, ki ima samo dve možnosti, ali ga predlaga v imenovanje vladi ali pa ga ne. In najbrž ga ne more, ker ni ugotovljeno, ali izpolnjuje vse pogoje," je za TVS dejal Pirnat. Edini izhod je po njegovem mnenju nov razpis.

Minister po navedbah televizije zdaj uradniškemu svetu predlaga, naj še po uradni dolžnosti preveri, ali lahko sklep dopolni. Je pa tudi že napovedal, da bo vladi ta teden predlagal, da Petriču še za pol leta oz. vsaj do imenovanja novega generalnega direktorja policije s polnimi pooblastili podaljša mandat v. d..

Damjan Petrič policijo kot v. d. generalnega direktorja vodi od 16. januarja, ko je po večmesečnih pozivih odstopil Senad Jušić. Že ob imenovanju je napovedal, da se bo potegoval za poln mandat. Razpis za generalnega direktorja policije je policija objavila 8. aprila. Prijavil se je le Petrič.