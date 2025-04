Malo zanimanja za službo prvega policista

Na javni natečaj za položaj generalnega direktorja policije so na ministrstvu za javno upravo prejeli eno prijavo. Prijave so mogoče tudi priporočeno po pošti, zato lahko morebitne dodatne prijave prispejo še do torka, so za STA pojasnili na ministrstvu. Prijavo na razpis je sicer že potrdil v. d. generalnega direktorja policije Damjan Petrič.