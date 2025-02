Konec minulega meseca je specialna enota policije prevzela novo interventno vozilo, ki je posebej opremljeno za delo bombnih tehnikov ob najavah ali najdbah sumljivih predmetov, pri ogledu kraja eksplozije in pri posredovanju ob sumu uporabe nevarnih agensov in snovi, so sporočili s policije. Vrednost vozila je približno 400 tisoč evrov.

"Pripadniki enote se za delo z vozilom trenutno sicer še usposabljajo, uporabljali pa ga bodo v oddelku za protibombno zaščito," so v sporočilu policije prejšnji teden povzeli besede poveljnika specialne enote Roberta Radkoviča.

Pojasnili so, da bo novo interventno vozilo omogočalo tudi dekontaminacijo prvih posredovalcev na kraju dogodka, kjer bo šlo za sum, da so bile uporabljene oziroma so prisotne kemične, biološke ali radioaktivne snovi, s čimer se bodo bistveno zmanjšale možnosti za ogrožanje življenja in zdravja policistov.

Prvi posredovalci oddelka za protibombno zaščito v okviru specialne enote so bili na področju dekontaminacije do zdaj povsem odvisni od služb zaščite in reševanja.

Z nakupom opreme v okviru evropskega projekta z naslovom Okrepitev kapacitet s specifično opremo in izboljšanje usposobljenosti specialne enote policije na področju terorističnih groženj s komponento CBRN pa bo posredovanje policistov odslej lahko varnejše, so še zapisali. Foto: Policija

Kot so za STA pojasnili na policiji, gre za prvo tovrstno vozilo pri nas. Pogodbena vrednost za vozilo je 401.063 evrov, ker pa je prišlo do zamude pri dobavi, so bili obračunani penali. Plačilo bo tako v skupni vrednosti 394.646 evrov predvidoma izvedeno v začetku marca. Iz sredstev EU se bo zagotovilo 75 odstotkov vrednosti.

Foto: Policija