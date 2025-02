V Vipavi voznik zaradi neprilagojene hitrosti trčil v otroka

V naselju Slap v Vipavi se je v ponedeljek popoldne zgodila prometna nesreča, v kateri je 30-letni voznik avtomobila na ozki lokalni cesti zaradi neprilagojene hitrosti trčil v otroka na kolesu. Kot so sporočili z novogoriške policijske uprave, je otrok hudo poškodovan, s helikopterjem so ga prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.

Do prometne nesreče je prišlo v ponedeljek ob 17.10, ko je voznik avtomobila, ki je vozil proti središču naselja Slap blizu ene od tamkajšnjih stanovanjskih hiš trčil v mlajšega kolesarja. 30-letnik je sicer zaviral, a se mu zaradi neprilagojene hitrosti ni uspelo pravočasno zaustaviti, zaradi česar je otroka zadel s prednjim delom avtomobila.

Kot so še sporočili z novogoriške policijske uprave, so hudo poškodovanega otroka na kraju nesreče sprva oskrbeli novogoriški reševalci, nato pa so ga najprej prepeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Tam so ocenili, da potrebuje dodatno zdravljenje v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, kamor so ga odpeljali s helikopterjem.

Policija je o okoliščinah hude prometne nesreče obvestila tudi preiskovalnega sodnika in okrožno državno tožilko v Novi Gorici, policisti pa bodo glede na vsa ugotovljena dejstva voznika avtomobila kazensko ovadili zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.