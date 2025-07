Tri dni po usodni alpinistični nesreči nekdanje vrhunske biatlonke Laure Dahlmeier v Pakistanu je o nesreči spregovorila njena plezalna partnerica Marina Krauss. Na improvizirani tiskovni konferenci v mestu Skardu ob vznožju 6.069 metrov visokega vrha Laila Peak je Krauss opisala okoliščine usodne nesreče.

Spomnimo, nesreča se je zgodila 28. julija, ko sta se Dahlmeier in Krauss vzpenjali v alpskem slogu. Na višini približno 5.700 metrov ju je presenetil kamniti podor, ki je zadel izkušeno gornico. Krauss je pojasnila, da je bila sama že na naslednji točki za naslednji korak proti vrhu Laila v gorovju Karakorum, Dahlmeier pa ji je sledila. Potem sta se zaradi razmer odločili, da se obrneta, preden dosežeta vrh, nato pa se je zgodil usoden trenutek.

Marina Krauss über die Tragödie rund um Laura Dahlmeier: „Ich habe beobachtet, wie die Laura ein riesengroßer Stein getroffen hat und wie sie dann gegen die Wand geschleudert wurde.“ https://t.co/iRbmMNjYed pic.twitter.com/Jo1iDZfxjj — Kronen Zeitung (@krone_at) July 31, 2025

"Videla sem, kako je Lauro zadela ogromna skala in jo je nato vrglo ob steno," je razlagala vidno pretresena plezala. Videla je, da je bila Dahlmeier ob tem zadeta tudi v obraz. "Od tistega trenutka naprej se je nehala premikati, sama pa nisem mogla varno priti do nje." Poklicala je klic v sili. "Nehala se je premikati, ni kazala nobenih znakov življenja. Poklicala sem jo, a se ni odzvala." Sama ni imela načina, da bi dosegla nekdanjo biatlonko, ne da bi ogrozila lastno življenje. Potem ko je poskusila vse, se je začela spuščati.

Glede na vremensko poročilo so bile predhodne razmere dobre, Krauss in Dahlmeier pa sta bila prepričani, da "vsekakor imata tehnično znanje" za spopadanje s to potjo. Vendar so se razmere čez dan poslabšale in sneg je postal mehkejši. "Odločili sva se, da se obrnemo, še preden dosežemo vrh. Če bi bili tam pol ure prej, bi se varno spustili," je prepričana. Dahlmeier in njena plezalna partnerka sta plezali v alpskem slogu, kar pomeni, da sta plezali kot v Alpah – nosili sta svojo opremo in zaloge.

Trupla nekdanje izjemne biatlonke zaradi težkih razmer vsaj za zdaj niso mogli najti. Foto: Guliverimage

Huber: V vsakem trenutku sta plezalki ravnali pravilno

Pri iskanju je sodeloval tudi profesionalni alpinist Thomas Huber. "Za Lauro vem, da je vedno navdušeno govorila samo o eni gori, in to je Laila Peak. To je čudovita gora," je povedal Huber. "Prejel sem tudi njena sporočila, v katerih je pisalo, da se imata na odpravi odlično. Laura je bila gorsko dekle, ko gre v gore, žari."

Huber je poudaril, da sta plezalki ravnali pravilno v vsakem trenutku. "Cilj ni vrh, ampak življenje," je dejal Huber. Ta je trenutno na odpravi v Pakistanu, zdaj pa se bo vrnil k svojim plezalnim partnerjem. "Vem, da mnogi ljudje ne bodo razumeli, kaj počnem, ampak Laura razume," je v čustvenem nagovoru še dejal Huber.

Trupla nekdanje izjemne biatlonke zaradi težkih razmer vsaj za zdaj niso mogli najti. Dvakratna olimpijska prvakinja in sedemkratna svetovna prvakinja je pred smrtjo podala tudi pisno izjavo, v kateri je zapisala, da se v primeru nesreče nihče ne sme izpostavljati nevarnosti, da bi jo rešil. Želela je ostati na gori, če bi se ji kaj zgodilo. Pakistanske oblasti so sporočile, da ne bodo sprožile nadaljnjih poskusov reševanja. Planinstvo in plezanje sta bila njena velika strast. Enaintridesetletnica je bila državno certificirana gorska in smučarska vodnica, aktivna članica gorske reševalne službe ter je veljala za izkušeno in tvegano alpinistko. Novembra lani se je med drugim povzpela na himalajski vrh Ama Dablam v Nepalu in pri tem postavila hitrostni rekord.