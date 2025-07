Policisti so odvzeli prostost povzročitelju sredine prometne nesreče na štajerski avtocesti, v kateri je umrlo pet ljudi. S kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti bodo 41-letnega državljana Ukrajine privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.

Prometna nesreča se je na štajerski avtocesti v sredo zgodila okoli 10. ure. Državljan Ukrajine je s kombiniranim vozilom peljal v smeri Ljubljane, v bližini odcepa za Slovenske Konjice pa s sprednjim delom vozila trčil v priklopno vozilo tovornjaka.

Tovornjak, za volanom katerega je sedel 42-letni državljan Belorusije, je kot zadnji v koloni stal pred delovno zaporo pri Tepanju. Prvi podatki policije so sicer kazali, da naj bi šlo za državljana Rusije.

V kombiniranem vozilu je bilo sedem potnikov, od teh jih je pet umrlo. Vse žrtve so bile državljanke Ukrajine, tudi šesta potnica, ki so jo zaradi hudih poškodb prepeljali v bolnišnico, so za STA potrdili na PU Celje.

Povzročitelj nesreče, 41-letni državljan Ukrajine, je bil v nesreči lažje poškodovan. Voznik tovornjaka pa ni bil poškodovan. Foto: Promet.si/Facebook

Avtocesta je bila zaradi prometne nesreče in odstranjevanja njenih posledic med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani zaprta približno pet ur.

Bodite zbrani in pozorni

Policija v zastojih, ki nastajajo zaradi rekonstrukcije avtoceste na tem odseku, temeljito opravlja nadzor, tudi s helikopterji. Ob tem vse voznike med drugim pozivajo, naj v zastojih upoštevajo varnostno razdaljo, naj bodo spočiti in naj v zastojih ne uporabljajo mobilnih telefonov.