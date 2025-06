Danes praznuje slovenska policija

Slovenska policija danes praznuje svoj dan v spomin na spopad med policisti in jugoslovansko armado leta 1991 na mejnem prehodu Holmec. Med današnjimi izzivi policije so po mnenju v. d. generalnega direktorja policije Damjana Petriča kibernetska kriminaliteta, hibridne grožnje, radikalizacija, pa tudi klasične varnostne naloge.

Policija mora po njegovem mnenju temeljiti na zakonitosti in spoštovanju človekovih pravic, a hkrati mora biti dovolj prožna, da se lahko hitro in odločno odzove na spremenjene razmere. "Vem, da brez ljudi in zaposlenih tega ni mogoče doseči," je Petrič poudaril za STA.

Njegova prednostna naloga pri vodenju policije bo ravno vlaganje v ljudi. "Želim policijo, ki zna pritegniti najboljše kadre, jih zadržati in jim omogočiti okolje, kjer bodo čutili pripadnost," je zapisal.

Osrednja slovesnost bo v Novi Gorici

Verjame tudi, da brez sodelovanja ni uspešne policije, zato bodo še naprej gradili odnose z lokalnimi skupnostmi, nadzornimi organi, sindikati, strokovno in civilno družbo ter mednarodnimi partnerji.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je v nedavni poslanici izpostavil dobro delo policije. "Danes, 34 let po prelomnih in zgodovinskih dogodkih, živimo v miru in svobodi demokratičnega sveta, slovenska policija pa je visoko profesionalna organizacija, ki sloni na izkušnjah, znanju in predanosti vseh svojih zaposlenih," je zapisal Poklukar.

Osrednja slovesnost ob dnevu slovenske policije bo danes v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica. Govornika bosta Petrič in Poklukar.

Položili vence

Pred tem bo policija na ploščadi med gledališčem in Goriško knjižnico Franceta Bevka predstavila svoje delo. Med drugim bodo tam policisti specialne enote z opremo, pripadniki posebne policijske enote z intervencijskim in terenskim vozilom, policisti varnostniki z blindiranim vozilom in drugi.

Delegacija ministrstva za notranje zadeve, policije in policijskega veteranskega združenja Sever pod vodstvom ministra Poklukarja se je v četrtek s položitvijo vencev pri spominskih obeležjih poklonila spominu na policiste, ki so umrli v osamosvojitveni vojni za Slovenijo 1991, in policiste, ki so umrli pri opravljanju policijskih nalog po letu 1991.