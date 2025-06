V dveh mesecih že drugič prebarvan radar: policija išče storilce #foto

Foto: Metka Prezelj Na nedavno prenovljenem odseku Zaloške ceste v Ljubljani, ki povezuje Polje in Zalog, so pred meseci postavili nov stacionarni radar. Tam je hitrost omejena na 50 kilometrov na uro. Ker gre za dolg raven odsek, tam vozniki pogosto peljejo tudi precej hitreje od omejitve hitrosti. Na odseku je tudi prehod za pešce.

Že kmalu po postavitvi radarja so ga neznanci poškodovali oziroma ga onesposobili z barvo. Ko so ga očistili, so ga na podoben način poškodovali še enkrat. Ohišje radarja je zdaj spet očiščeno.

Foto: Bralec

"V zadnjih dveh mesecih smo bili dvakrat obveščeni o poškodovanju radarja na Zaloški cesti. Storilci za zdaj niso znani. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in preverjanje okoliščin poškodovanja. O vseh ugotovljenih okoliščinah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," so za Siol.net sporočili s policije.

Ker omenjeni radar stoji na občinski cesti, je za njegovo upravljanje pristojna Mestna občina Ljubljana (MOL) in ne policija. Skladno s tem MOL nosi tudi stroške čiščenja oziroma popravil radarja.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič