Po poročanju Reporterja se je ta konec tedna na ograji obvoznice v Grobelnem (občina Šmarje pri Jelšah) pojavil grafit z besedilom: "Čas da se desnica zbudi in Golobu 3 metke spusti." Gre za neposredno grožnjo predsedniku vlade, ki odpira resna vprašanja o politični radikalizaciji in širjenju sovražnega govora v lokalnem okolju.

Poziv k likvidaciji Goloba v štajerski občini: trije »metki« za premierja (FOTO) https://t.co/ieVSiA47va pic.twitter.com/8WP3IL7sr8 — RevijaReporter (@RevijaReporter) June 23, 2025

Po poročanju Reporterja gre za občino, kjer ima SDS tradicionalno močno podporo – na zadnjih evropskih volitvah je prejela skoraj 40 odstotkov glasov.

Ker gre za morebitno kaznivo dejanje pozivanja k nasilju zoper najvišjega predstavnika izvršilne oblasti, smo na Policijo naslovili vprašanja, ali so z grožnjo že seznanjeni, ali so začeli s preiskavo in kakšni so njihovi prvi ukrepi.