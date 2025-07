Nižja postava? S temi modnimi pravili boste videti višje

Moda je širok pojem, ki zajema različne stile, kroje in trende. A kljub raznolikosti je pri izbiri oblačil ključno, da upoštevamo lastno postavo. Višina je eden izmed pomembnih dejavnikov, saj lahko pravilni kroj, dolžina in barvna kombinacija vizualno podaljšajo silhueto. V nadaljevanju tega članka razkrivamo osnovna pravila, ki bi jih morali upoštevati, če sodite med nižje ženske in želite z oblačili poudariti svojo postavo.

#petitefashion #shortgirlproblems #amazonfinds #stylingtipsforyou #amazonmusthaves #dressforlessfinds ♬ Belong Together (Sped Up) - Mark Ambor @vanessa.giuliani Petite styling tips I love ⬇️ ➡️ try a cropped trench to elongate your leg ➡️ don’t underestimate the power of a kitten heel ➡️ a pointy toe shoe will always lengthen your leg ➡️ tuck your shirt in to make your leg appear longer ➡️ use the rule of 2/3rds - 1/3 of your outfit on top and 2/3 of the outfit on the bottom. Cutting your outfit in half with shorten your frame ➡️ scrunch up your sleeves- instantly creates balance with your outfit - especially if your topper is oversized ➡️ consider balancing proportions by doing oversized bottom with fitted top or vice versa ➡️ SMILE and walk with your head HIGH because confidence is your number 1 accessory 😀 #momstyle

Izberite enobarvne kombinacije

Monokromatski videz, torej oblačila v eni barvi, ki podaljšajo linijo telesa. Popolne so nevtralne barve, kot so bež, bela, črna ali mornarsko modra, a lahko posežete tudi po nežnih pastelih ali globokih odtenkih.

Poudarite pas

Visoko zapet pas ali hlače z visokim pasom pomagajo optično podaljšati noge in ustvariti bolj ženstveno silhueto. Izogibajte se nizkemu pasu, saj ta vizualno skrajša trup in zmanjša učinek dolžine.

Izogibajte se preširokim in prevelikim oblačilom

Preširoki kosi so lahko modni, a pri nižjih postavah hitro zasenčijo telo in ustvarijo videz, kot da plavate v oblačilih. Namesto tega izberite bolj strukturirane kose, ki sledijo liniji telesa.

Nosite čevlje z V-izrezom

Če nosite krila ali obleke, izberite čevlje s koničastim sprednjim delom ali V-izrezom, saj ti optično podaljšajo nogo. Še boljši učinek pa dosežete, če izberete čevlje v barvi svoje kože.

Pozornost na dolžino kril in hlač

Mini krila in hlače do gležnjev lahko lepo poudarijo noge, medtem ko predolge ali široke hlače brez definirane oblike optično zmanjšajo vašo višino. Popolna izbira so hlače do gležnjev ali rahlo podaljšane hlače z visokim pasom in rahlo razširjenim spodnjim delom.

Vertikalne črte in drobni vzorci

Vertikalne črte so klasika, ki vedno deluje podaljšujoče. Izogibajte se velikim vzorcem, saj ti lahko vizualno obtežijo postavo. Raje posezite po drobnih potiskih, ki bodo skladni z vašo višino.

Uporabljajte plasti, a pametno

Plastenje je lahko odlično za stiliranje, a naj bo premišljeno. Oblecite na primer lahek suknjič ali jopico, ki sega tik nad boke ali do pasu. Izogibajte se dolgim plastem brez oblike, saj lahko zasenčijo vašo postavo.

Izberite primerno torbico

Velike torbe lahko na nižji postavi delujejo pretežko. Namesto tega posezite po srednje velikih ali manjših torbicah, ki bolj naravno pristajajo vašemu telesu.

Preberite še: