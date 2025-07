Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je uradniškemu svetu predlagal, naj javni natečaj za položaj generalnega direktorja policije ponovi. Poklukar se je za to odločil, saj si "ne želi, da bi obstajal kakršenkoli dvom o imenovanju generalnega direktorja policije", so sporočili z ministrstva za notranje zadeve.

Primeren, vendar ...

Uradniški svet je kot primernega kandidata za generalnega direktorja policije ministru Poklukarju nedavno že predlagal zdajšnjega v. d. generalnega direktorja policije Damjana Petriča. Vendar je v obrazložitvi sklepa, s katerim je bil Petrič spoznan kot primeren kandidat, svet po navedbah ministrstva zapisal, da ni preverjal izpolnjevanja vseh pogojev.

Poklukar je svet pozval, naj sklep dopolnijo, kar so v uradniškem svetu zavrnili. Kot so takrat pojasnili, so preverili izpolnjevanje pogojev za položaj generalnega direktorja policije na podlagi navedb in izjav v prijavi kandidata, dejansko izpolnjevanje pogojev pa da mora minister za notranje zadeve preveriti pred izbiro oziroma imenovanjem na vladi.

Očitki in odstop

Damjan Petrič, ki se je na zadnji natečaj za ta položaj prijavil kot edini kandidat, policijo kot v. d. direktorja vodi od 16. januarja. Takrat je po večmesečnih pozivih odstopil zdaj že upokojeni Senad Jušić.

Pred tem je bil Jušić deležen več očitkov, med drugim o nepravilnosti pri njegovem imenovanju. Upravno sodišče je namreč odločilo, da je bil sklep posebne natečajne komisije uradniškega sveta glede tega, ali Jušić izpolnjuje pogoje za imenovanje, nezakonit.