Tožilstvo zoper Senada Jušića v zvezi z ovadbo Mateje Gončin vložilo zahtevo za preiskavo

Mateja Gončin, ki je tožilka v odmevnih primerih tudi proti članom t. i. Kavaškega klana, je konec januarja kazensko ovadila nekatere posameznike v vodstvu policije in v centru za varovanje in zaščito zaradi nepravilnosti pri njenem varovanju. Med ovadenimi se je znašel tudi nekdanji generalni direktor policije Jusić, ki naj bi mu Gončin po poročanju medijev očitala poskus zlorabe uradnega položaja. O ravnanjih Jusića je Gončin javno izpovedala tudi v decembrski oddaji Tarča na Televiziji Slovenija. Kot je dejala takrat, ima dokaz, da naj bi jo Jusić vabil na večerjo, od nje pa naj bi pričakoval, da bo posredovala v zadevi Lindav.

Gončin: Pozdravljam odločitev tožilca

Zahteva Specializiranega državnega tožilstva (SDT) za sodno preiskavo zoper Jusića torej sledi kazenski ovadbi, ki jo je konec januarja na posebni oddelek SDT podala tožilka Gončin. Zdaj je na potezi sodišče, ki mora odločiti o uvedbi sodne preiskave.

Gončin odločitev tožilstva pozdravlja. "Uradno nisem bila seznanjena z zahtevo tožilstva za sodno preiskavo v zadevi Jušić in zadeve ne morem komentirati. Pozdravljam pa odločitev tožilca, ki je zbral toliko poguma in deloval na podlagi strokovnih argumentov, ki so tokrat prevladali. Torej še obstaja upanje za pravno državo," se je za STA danes odzvala Gončin.

Kaj pričakuje Gončin?

Gončin je sicer v začetku aprila na Okrajno sodišče v Ljubljani vložila predlog za posamezna preiskovalna dejanja zoper več posameznikov v centru za varovanje in zaščito in policiji zaradi nepravilnosti pri njenem varovanju. S tem je sama prevzela kazenski pregon po tistem, ko so na SDT skoraj v celoti zavrgli njeno kazensko ovadbo v tej zadevi.

Gončin je danes izrazila pričakovanje, da se bo glede na strokovne argumente in dokaze sodišče strinjalo z njenim predlogom za posamezna preiskovalna dejanja, "saj v nasprotnem primeru ne bi iz lastnega žepa plačevala prevzema pregona, ki sem ga v tem primeru prevzela kot oškodovanka", je dejala.