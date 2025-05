Na policiji predsedničino pobudo še preučujejo, je poročala Televizija Slovenija (TVS).

Zaupa varnostnikom

"Kot je predsednica že večkrat javno izpostavila, svojim varnostnikom zaupa, z njimi zelo dobro sodeluje in se jim zahvaljuje za profesionalno opravljanje dela," so v uradu predsednice zapisali za televizijo.

Kaj je v ozadju?

Po informacijah TVS neuradno razlog za predsedničino odločitev tiči zlasti v tem, kako se je policija skupaj z novim vodstvom centra lotila reorganizacije enote. Neustrezno načrtovanje delovnega časa, posledično pogoste menjave v ekipi in na terenu, tudi negotovost, kdo bo v novem Uradu za varovanje in zaščito sploh še varnostnik, kdo pa bi v natečajnem postopku lahko izvisel. Vse to naj bi na delo varnostnikov vplivalo do te mere, da se je predsednica odločila ukrepati, je poročala TV Slovenija.

Drugače kot pri Golobu

Varovanje, kot si ga želi Pirc Musar, naj bi bilo organizirano drugače kot varovanje premierja Roberta Goloba. Bližje naj bi bilo tistemu, kar je imel nekdanji premier Janez Drnovšek. Nov način varovanja predsednice naj bi bil tudi zgolj začasen, nadzor nad delom predsedničinih varnostnikov pa bi ohranila policija.

Golob je varovanje iz centra na generalni sekretariat vlade prenesel kmalu po po nastopu mandata, varnostniki pa so odgovorni neposredno njegovemu kabinetu. Razlog za njegovo odločitev naj bi bilo domnevno nezaupanje v varovanje policije.

Primer Mateje Gončin

Na domnevne nepravilnosti pri delu centra in njegovih varnostnikov je konec lanskega leta opozorila tudi tožilka Mateja Gončin, notranji minister Boštjan Poklukar pa je nato odredil reorganizacijo centra.