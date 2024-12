Golobovi varnostniki s prenovljenim fitnesom, na CVZ savna zaradi sporov zaprta

Generalni sekretariat vlade je v kletnih prostorih na Gregorčičevi 25 obnovil prostore za fitnes. Namenjen je vzdrževanju kondicijske pripravljenosti premierjevih varnostnikov. Za obnovo in opremo so odšteli okoli 40 tisoč evrov. Tudi na centru za varovanje in zaščito (CVZ) so obnovili savno in fitnes. Savna je sicer zaradi prepirov zaprta.

Kletne prostore na Gregorčičevi 25 od leta 2006 uporabljajo varnostniki predsednika vlade, so za STA pojasnili na uradu vlade za komuniciranje (Ukom). Poleg pisarn, ki jih uporabljajo v pritličju, je v kleti manjši fitnes, za katerega je bila večina vadbenih naprav nabavljena in v uporabi še pred letom 2006. Namenjene so vzdrževanju kondicijske pripravljenosti varnostnikov predsednika vlade. "Varnostniki predsednika vlade so namreč policisti, ki morajo biti za opravljanje svojega dela med drugim tudi v dobri telesni pripravljenosti," so zapisali na Ukomu.

Ker so bili tako prostori kot fitnes naprave v slabem stanju, se je generalni sekretariat vlade lani odločil za njihovo posodobitev in prenovo, so pojasnili.

Javno naročilo so objavili 30. marca lani. Za izvedbo del so bila izbrana podjetja Eko stil, Atlas oprema in KingsBox, so navedli na Ukomu.

Varnostniki trenirajo v obnovljenem fitnesu pod vladno palačo

Celotna obnova prostorov je stala 40.218,78 evra, zajemala pa je zamenjavo talnih oblog, izvedbo, dostavo in montažo pohištvene opreme, dobavo in montažo stenskih ogledal ter dobavo in montažo opreme za fitnes, so navedli.

Kot izhaja iz razpisne dokumentacije, so tapison zamenjali za vinil, nabavili so nove garderobne omare, klopi in obešalnike. Od opreme pa so nabavili 45 kosov uteži in palic, devet naprav za moč, kardio naprave, denimo napravo za veslanje, kolo in tekalno stezo, 10 vadbenih rekvizitov, kot so elastični trakovi in uteži, merilec časa, 55 gumiranih podlag ter 12 stenskih ogledal.

Fitnes tako uporabljajo varnostniki predsednika vlade, so zapisali na Ukomu. Te je že v začetku mandata premier Robert Golob iz centra za varovanje in zaščito prezaposlil na generalni sekretariat vlade.

Tudi na CVZ obnovili fitnes in savno

Po informacijah STA pa fitnes pod vladno palačo ni namenjen tudi drugim varnostnikom, zaposlenih v centru za varovanje in zaščito, ki varujejo poslopje vlade, predsednico republike in njen urad ter državni zbor.

Savna, ki jo uporabljajo varnostniki, zaposleni v centru za varovanje in zaščito, je že nekaj časa zaprta. Razlog za to naj bi bili prepiri znotraj kolektiva. Foto: Profimedia

So pa v izrednem pregledu dela centra za varovanje in zaščito ugotovili, da je tudi center za varovanje in zaščito iz sredstev lastne dejavnosti pred časom obnovil savno in fitnes. Savna je sicer že nekaj časa zaprta "zaradi prepirov znotraj kolektiva". Po navedbah policistov, s katerimi so v nadzoru opravili razgovore, naj bi namreč v službenem času neupravičeno uporabljali tako policisti kot vodstveni delavci.

Center je iz sredstev lastne dejavnosti kupil tudi dodatna civilna službena oblačila. Pri tem so ugotovili, da je policija predlagala nabavo več kot sto kosov civilnih službenih oblačil višjega cenovnega razreda, pri čemer pa so bili prejemniki oblačil tudi uslužbenci centra, ki niso opravljali nalog varnostnikov, še izhaja iz poročila o izrednem nadzoru.

Nabavili dva službena motorja

Ob nastopu funkcije predsednice republike, ki v prostem času vozi motor, je vodstvo centra sicer uredilo dva službena motorja brez policijskih oznak, varnostniki pa uporabljajo lastno motoristično opremo. Njegova uporaba namreč ni pravno urejena, enako kot druga oprema za športne in prostočasne aktivnosti varovanih oseb, na primer smučanje, jahanje in padalstvo.

Varnostniki tudi nimajo lastnega strelišča, zato so težave pri organizaciji vaj v streljanju.