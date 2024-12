Jušić: Neprimerno je, da o varovanju oseb razpravljajo vsi, ki imajo malo časa

Generalni direktor policije Senad Jušić je v povezavi z nekaterimi javno izpostavljenimi očitki o delu policije in Centra za varovanje in zaščito, ki so jih včeraj razkrili novinarji oddaje Trača, danes ob 18. uri podal izjavo za javnost.

"V slovenski policiji zagotavljamo celovito varovanje določenih oseb in prostorov ter objektov. Aktivnosti centra za varovanje in zaščito so namenjana najbolj izpostavljenim osebam pred vsemi oblikami groženj. Neprimerno je, da o varovanju oseb v javnosti razpravljajo vsi, ki imajo malo časa. Policija in tožilstvo dobro sodelujeta, vodita odprt in spoštljiv dialog. V policiji si prizadevamo za zakonitost opravljanja dela in pooblastil," je uvodoma povedal Jušić.

Jušić: Varovanje tožilke se ni nikoli prenehalo

Notranji postopek, v katerem preiskujejo ravnanje v Centru za varovanje in zaščito, so po besedah Jušića začeli oktobra. V tem nadzoru so zaznali določena odklonska ravnanja in strokovne napake, zato so zamenjali varnostnike pri ogroženi osebi. Posebej je poudaril, da o ogroženosti varovanja ogroženih ne odloča posameznik. Policija ima izdelan sistem, s katerim vrednotijo ogroženost oseb.

Dodal je, da se varovanje dotične tožilke ni nikoli prenehalo, po umoru na Brdu pa so, kot je dejal Jušić, za vse funkcionarje varovanje še povečali.

"Včeraj je bilo izrečenih veliko neresnic, ki je poskušajo diskreditirati policiste in policistke Centra za varovanje in zaščito. Ne glede na vse očitke, je center za varovanje in zaščito v mnogih ukrepih in varovanjih ogroženih oseb dokazal strokovnost. Policija uživa visoko zaupanje javnosti," je sklenil.

Poklukar sprejel prve ukrepe

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je po včerajšnjem razkritju v oddaji Tarča danes izdal usmeritve za celovito reorganizacijo Centra za varovanje in zaščito, ki začnejo veljati nemudoma. Za izvedbo reorganizacije je zadolžen generalni direktor policije Senad Jušić. Poklukar je izdal tudi sklep o izvedbi izredne notranje revizije uporabe nastanitvenih kapacitet za varnostnike.

Temu je botrovalo včerajšnje razkritje v oddaji Tarča, kjer so povedali, da naj bi varnostniki policisti nepooblaščeno zbirali zasebne podatke o tožilki iz zadeve Kavaški klan, pa tudi o predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič.

Opozicija po razkritjih meni, da je interpelacija zoper notranjega ministra Boštjana Poklukarja upravičena. Pričakujejo njegov odstop in odstop Jušića. V koaliciji ob "resnih in zaskrbljujočih obtožbah" pričakujejo ministrova pojasnila.